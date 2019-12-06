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برلمان

طلب إحاطة لإعادة النظر في رسوم تقنين منازل الفلاحين بالمنصورة ومحلة دمنة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:51 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب السيد حجازى ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن إعادة النظر فى رسوم تقنين منازل الفلاحين بدائرة مركزى المنصورة ومحلة دمنة.

كما طالب حجازى فى طلب الإحاطة والذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه بأن يتم إعفاء مساحة 150 مترا من مساحة المنزل بشكل كامل وتحصيل الرسوم بشكل منخفض وبأقساط مناسبة مع الفلاحين والمواطنين قاطنى هذه المنازل الموجودة على أملاك الدولة ، حيث أن الأسعار المتداولة مبالغ فيها بشكل كبير سواء الأراضى الزراعية أو المنازل.

وطالب عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالموافقة على تحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.

يذكر أن البرلمان في جلسته العامة، ناقش طلبات إحاطة كثيرة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.
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