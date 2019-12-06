ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أسباب قلة البركة في الرزق.. و 3 وسائل تضمن زيادة الرزق

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:52 ص
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
كشف الدكتور محمد مهنا، المشرف السابق على الرواق الأزهري، عن آية الرزق التي رددها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم"، وأوضح قائلاً: "علينا أن نتقي الله، وعلينا ألا نقلق ولا نخاف ونفوض الأمر كله إلى الله تعالى".

واستشهد مهنا، عبر فيديو له نشرته "قناة الناس" عبر صفحتها على" فيسبوك"، بما ورد عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: " إِنِّي لأَعْلَمُ آيَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ" ولقول الله تعالي {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}..[ الطلاق 2- 3].

وأشار مهنا إلى أن تقوى الله لو تحققت في الإنسان المسلم لرزقه الله من حيث لا يحتسب وهذا قانون إلهي لا راد له.

3 وسائل تضمن زيادة الرزق
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما نحن فيه ابتلاء، سببه أن عددا كبيرا منا توافق على عدم الاتساق مع منظومة الأخلاق التي كنا نعيش فيها، فإذا عُدنا إليها زالت الحاجة.

وأضاف «عاشور»، في تصريح له بإحدى البرامج الفضائية، أن سبب هذه الأزمة الاقتصادية التي نعيشها هذه الأيام يكمُن في اهتزاز منظومة الأخلاق، مؤكدًا أن الرجوع إلى الله بـ«الصبر، الرضا، والتعامل مع الخلق بشيء من الأخلاق» هو الضمانة لرجوع الأرزاق.

وعلق عاشور على حل مقاطعة السلع في مواجهة الغلاء، أنه لا ينبغي تسميتها مقاطعة، وإنما هي إرجاع الأمر إلى أصله، تهذيب النفس قبل أن تكون تهذيبًا للآخر، منوهًا بأن مفتاح الحل السحري للأمة المصرية في يد الشعب لا في يد القيادة.

ونبه إلى أنه إذا حاول الإنسان السعي في حلول لأزمته، وسار في طريق الحل، وصبر وتكاتف مع غيره من الخلق، فإذا لم يحصل نتيجة فعله عمل بشري يعدل هذا الأمر يأتي الحل من عند الله عز وجل، مشيرًا إلى أننا في حالة حرب مع الاقتصاد الذي سيرجع مع الأخلاق.

واستشهد بقوله تعالى: «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ{155} الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ{156}» .

أسباب قلة البركة في الرزق
ال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر لاشريف، إن من أسباب قلة البركة في زماننا هذا؛ إعراض الكثير منا عن كثرة الصلاة على النبي ﷺ، لقد كانت الصلاة على النبي سببًا لكثير من البركات والخيرات، فورد أن قرية في بلاد المغرب أصابها القحط والجفاف، فجاءت امرأة وجلست بجوار بئر قد غارت وقل ماؤها، ودعت الله فإذا بالماء يفور، فجاءها الشيخ الجازولي رضي الله عنه، وسألها عما دعت به ربها. فقالت: ما سألته إلا بالصلاة على النبي ﷺ، فجلست عند القبر تصلي على النبي ﷺ، فنظر إليها ربها بنظر الرحمة، واستجاب استسقاءها ودعاءها ففارت البئر والماء ونجت القرية من الجفاف.

وأضاف الدكتور علي جمعة، عبر الفيسبوك: كانت تلك الواقعة مما دفع الشيخ الجازولي رضي الله عنه إلى جمع كتابه (دلائل الخيرات) والذي انتشر انتشارًا واسعًا وعلم الناس في كافة أنحاء الأرض الصلاة على النبي ﷺ بكثير من الصيغ المباركة، ولهجت به ألسنتهم بالصلاة على النبي ﷺ، فنور الله قلوبهم بذلك، وخفف الله عليهم أعباء الدنيا ومشكلاتها، وهان عليهم أمرها، وكان همهم الأكبر الآخرة، ورفقة النبي ﷺ ، كما كان حال عمار بن ياسر رضي الله عنه في بداية معركة صفين حيث قال: (اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه) [رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك].

وأوضح، عضو هيئة كبار العلماء، إن الصلاة على النبي ﷺ تستغفر لصاحبها وتؤانسه في قبره عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : "ما من عبد صلَى عليَ صلاة إلا خرج بها ملك حتى يجيىء بها وجه الرحمن عز وجل ؛ فيقول ربنا تبارك وتعالى : اذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر لصاحبها وتقرّ بها عينه".[رواه الديلمي في الفردوس، وأورده في جلاء الأفهام بإسناده عن ابراهيم بن رشيد. وقال الحافظ السخاوي: أخرجه أبو علي بن البناء، والديلمي في مسند الفردوس. ا.هـ

وتابع الدكتور علي جمعة: علينا أن نجعل رسول الله ﷺ هو الأسوة الحسنة في حياتنا وأن نجعله هو المرشد الأتم كما ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا، وعلينا بالإكثار من الصلاة على رسول الله ﷺ بالليل والنهار، وعلينا أن نعود إلى رسول الله ﷺ فنصلي عليه بألسنتنا وعلى مسابحنا ونصلي عليه في أفعالنا ونصلي عليه في قلوبنا ونقبل حكمه فينا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاة تزيد البركة في رزقك.. تعرف عليها

علي جمعة: عدم اتباع النبي فى هذه الأمور أوصلنا إلى وضع متردٍ

الصلاة على النبي .. فوائدها وأقل عدد لها.. فيديو

فضل الإكثار من الصلاة على النبي .. الإفتاء: الجزاء في الدنيا والآخرة

علي جمعة: يجوز الصلاة على النبي بأي صيغة .. لكن بشرط

داعية: لن يدخل الجنة قاطع صلة الرحم.. فيديو

ترشيحاتنا

يزعج إسرائيل حيًا وميتا.. شعبان عبدالرحيم يتسبب في فضيحة للسفارة الإسرائيلية بمصر

رد صارم من ميتشو على اتهامات مرتضى منصور له

أخبار الرياضة .. رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية.. حمدي النقاز يرغب في العودة إلى الزمالك

عقب إقالته.. ميتشو يوجه رسالة لجماهير الزمالك

فى عيد ميلاد شريهان.. 7 معلومات لا تعرفها .. وسر علاقة الصداقة التى تجمعها بضرتها إسعاد يونس

3 زيوت فعالة.. للحصول على قدمين كالحرير دون تشققات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فصل رأس "يسوع الرضيع" عن جسده وسرقة وجهه في هجوم بإسكتلندا

أسباب غير متوقعة.. علامات خضراء تظهر بصدور الدجاج

بنفس عقلية ترامب.. تكهنات حول ترشح ويست لرئاسة أمريكا وتولي كيم كارداشيان منصب السيدة الأولى