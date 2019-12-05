مصرع طفل دهسته سيارة مجهولة أثناء عبوره كورنيش المحمودية بدمنهور

لقى طفل مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة مجهولة صدمته أثناء عودته من المدرسة وعبوره طريق الكورنيش بالبر الثانى بمركز دمنهور أمام مسجد مريم وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى التعليمى بدمنهور.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع طفل صدمته سيارة مجهولة أثناء عبوره الطريق بالبر الثانى من كورنيش ترعة المحمودية بدائرة مركز دمنهور.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين مصرع الطفل "أحمد محمد جابر البولينى" يبلغ من العمر 8 سنوات مقيم بقرية الحبروك حيث صدمته سيارة مسرعة وفر قائدها هاربا أثناء عبوره طريق الكورنيش بالبر الثانى أمام مسجد مريم بدائرة مركز دمنهور.



وتم نقل جثة الطفل لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى التعليمى بدمنهور تحت النيابة العامة ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.