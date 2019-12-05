المخرج مجدي أبو عميرة يعود للدراما مجددا من خلال ياقوت القلوب.. فيديو

أبدى المخرج التليفزيوني مجدي أبو عميرة ، سعادته بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعودة للدراما مرة أخرى من خلالها.



وأكد "مجدى ابو عميره" أثناء مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن هذا التعاون لم يكن الأول مع الشركة المتحدة، فقد سبق له التعاون مع الشركة فى عدة مسلسلات أهمها "قلب ميت" والصدمة".



وأضاف أنه يفضل الدراما الاجتماعية عن باقي الأنواع، لأنها تعبر عن الأسرة الاجتماعية بكافة أفرادها، بالرغم من إخراجه لعدة أنواع منها "الضوء الشارد" و "الجنوب".



أشار "أبو عميرة" إلى أنه يقوم بتحضير مسلسل اجتماعي جديد يسمى "ياقوت القلوب" ، بطولة "ماجدة زكي" وعودتها إلى الدراما بعد غياب دام لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى بعض الوجوه الشابة والممثل القدير " خالد زكي".



ولفت المخرج الكبير إلى أن اختيار فريق العمل الدرامي يقوم على عدة معايير، مضيفا:" كل دور ينادي صاحبه، وأفضل العمل التلفزيونى عن العمل السينمائي".