ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المخرج مجدي أبو عميرة يعود للدراما مجددا من خلال ياقوت القلوب.. فيديو

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:29 م
المخرج التلفزيوني
المخرج التلفزيوني "مجدي أبو عميرة"
Advertisements
قسم التوك شو
أبدى المخرج التليفزيوني مجدي أبو عميرة ، سعادته بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعودة للدراما مرة أخرى من خلالها.

وأكد "مجدى ابو عميره" أثناء مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن هذا التعاون لم يكن الأول مع الشركة المتحدة، فقد سبق له التعاون مع الشركة فى عدة مسلسلات أهمها "قلب ميت" والصدمة".

وأضاف أنه يفضل الدراما الاجتماعية عن باقي الأنواع، لأنها تعبر عن الأسرة الاجتماعية بكافة أفرادها، بالرغم من إخراجه لعدة أنواع منها "الضوء الشارد" و "الجنوب".

أشار "أبو عميرة" إلى أنه يقوم بتحضير مسلسل اجتماعي جديد يسمى "ياقوت القلوب" ، بطولة "ماجدة زكي" وعودتها إلى الدراما بعد غياب دام لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى بعض الوجوه الشابة والممثل القدير " خالد زكي".

ولفت المخرج الكبير إلى أن اختيار فريق العمل الدرامي يقوم على عدة معايير، مضيفا:" كل دور ينادي صاحبه، وأفضل العمل التلفزيونى عن العمل السينمائي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة ماجدة زكى .. ترشيح خالد زكى لـ قوت القلوب

أخبار الفن .. أول تصريح لـ نادية لطفى بعد إجرائها عملية جراحية.. وتفاصيل مكالمة نجل محمود عبد العزيز الأخيرة مع هيثم أحمد زكى

ترشيح سهر الصايغ لـ قوت القلوب أمام ماجدة زكي

مؤلف قوت القلوب يكشف تفاصيل مسلسل ماجدة زكي

يتقدمهم مجدى أبو عميرة .. المتحدة للخدمات الإعلامية تستعين بعمالقة الإخراج استعدادا لـرمضان 2020

مجدي أبو عميرة: بلاقي نفسي في الدراما الاجتماعية.. فيديو

ترشيحاتنا

رغم مرور 30 عاما.. سعوديون يردون الجميل لـ معلمهم المصري.. هكذا

بعد شماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم.. كيف رد المشاهير على آيات عرابي

متهم بهتك عرض.. ننشر صحيفة الحالة الجنائية لصديق الراقصة جوهرة

حكة الجلد أبرزها.. 8 علامات تحذيرية لوجود خلل في وظائف الكلى

بعد عملية هنا الزاهد.. 5 أسباب تجبرك على استئصال المرارة

إخلاء سبيل عامل عاشر تلميذة وحملت منه سفاحا بكفر شكر.. والمتهم: كل حاجة برضاها

AdvertisementS

المتهم بقتل تاجر شبرا الخيمة: زوجتى استدرجته لقضاء ليلة حمراء.. المتهمة: كان بيعاشرني وجوزي بياخد الفلوس

استاد الأهلي.. الكاف يحسم مكان استضافة مباراة الزمالك وبطل أنجولا

صور الفنانين بدون فوتوشوب.. أبرزهم سمية الخشاب وميرفت أمين

تفاصيل قصة ميرنا وعمها بـ كفر عبد الله عزيزة.. خاف لتفضحه فقتلها.. طعنها 14 طعنة ورجع نام في شقته.. مباحث منيا القمح بالشرقية تكشف لغز الجريمة

بسبب خالد النبوي.. هجوم شرس على غادة عبد الرازق بعد إثارتها للجدل

عاجل.. الزمالك ينقل مباراته أمام أول أغسطس من استاد الأهلي

مستندات.. مرتضى منصور يكشف أكاذيب حمدي النقاز ويفجر مفاجأة

هتك عرض وفيديو فاضح.. القصة الكاملة لـ جوهرة وصديقها

لغز محير.. هل رفض محمد صلاح المشاركة مع ليفربول في جولة دعم المثليين؟

متهم بهتك عرض.. ننشر صحيفة الحالة الجنائية لصديق الراقصة جوهرة

لأول مرة منذ حادثة بورسعيد.. لاعب الأهلي السابق يعلن عودته للملاعب

أحدها بـ قشرة فاكهة.. 5 طرق للتخلص من الزوائد الجلدية والبثور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الكاتشب.. زبونة تهدد العاملين في مطعم وجبات سريعة شهير بـ مسدس

بعد جراحة هنا الزاهد.. 10 معلومات عن استئصال المرارة

لم يتحمل فراقها.. وفاة زوج بعد يوم واحد من رحيل شريكة حياته.. صور