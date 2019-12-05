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فن

سارة الشامي بإطلالة شتوية في أحدث ظهور.. شاهد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:34 م
سارة الشامى
سارة الشامى
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محمد بدران
نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة كاجول جذابة.

وظهرت الشامي، ببلوفر رمادى وكشفت الإطلالة عن رشاقتها، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات، نالت إعجاب متابعيها.

واعتمدت على لمسات من الميكب الهادئ الملائم لها بجانب أحمر شفاه باللون الروز، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها البني منسدلًا بطريقة انيقة.

يذكر أن سارة الشامى تشارك في بطولة فيلم "ماكو" مع التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

كانت آخر أعمال النجمة سارة الشامي مسلسل "رحيم" في ٢٠١٨ بدور ريم حلمي ومسلسل "الأب الروحي ج٢" في ٢٠١٨ بدور ندي العطار و حاليًا مسلسل "أنا شيري دوت كوم" في ٢٠١٩.
سارة الشامي بإطلالة شتوية في أحدث ظهور.. شاهد
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