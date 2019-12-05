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أخبار العالم

إسرائيل تشعل فتيل الإسلاموفوبيا ضد نائبتين مسلمتين بالكونجرس

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:34 م
إلهان عمر ورشيدة
إلهان عمر ورشيدة طليب
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شيماء مصطفى
كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، عن إطلاق حملة دولية ممنهجة ضد النائبتين المسلمتين في مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر ورشيدة طليب.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن هناك عدد من المجموعات الدولية التي تستغل صفحات اليمين المتطرف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لاستهداف إلهان ورشيدة، بإشعال فتيل الإسلاموفوبيا من أجل التربح.

وأضافت الصحيفة، أن هناك مجموعة إسرائيلية غامضة تستخدم 21 صفحة على فيسبوك، لكتابة أكثر من 1000 منشور مزيف أسبوعيًا إلى أكثر من مليون متابع في جميع أنحاء العالم، للتحريض ضد المسلمين في الكونجرس، حيث يستغلون صفحات اليمين المتطرف المنتشر من أجل تحقيق إعلانات والتربح.

وأوضحت أن هناك اتصالات بين مجموعة من الحسابات الغامضة التي تتخذ من إسرائيل مقرًا لها و21 صفحة للأحزاب اليمينية على الفيسبوك والمتواجدة في الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا والنمسا وإسرائيل ونيجيريا، حيث تم نشر عدد من الكتابات المحرضة ضد العضوتين الأمريكتين.

ولم يعلق شركة "فيسبوك" على الأمر، لكن تم إزالة عدد كبير من هذه المنشورات بعد اتصال الصحيفة البريطانية بهم للتعليق.

جدير بالذكر، أن إسرائيل منعت عضوتي الكونجرس الأمريكي الديمقراطيين إلهان عمر ورشيدة طليب من دخول تل أبيب في أغسطس الماضي، بسبب كثرة دعوتهما لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات الأمريكية منها، وفرض عقوبات عليها.

وأعلنت إلهان عمر ورشيدة طليب المصنفتين ضمن الجناح اليساري للحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي وهما أول مسلمتين تدخلان الكونجرس، دعم مقاطعة إسرائيل اقتصاديا وثقافيا وعلميا احتجاجًا على احتلال الأراضي الفلسطينية.
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