بعد الإعلان عن إجرائه عملية جراحية دقيقة.. أحمد خالد عجاج يكشف عن دور والده فى مشواره الفنى

نشر المطرب خالد عجاج عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، منشورا كشف فيه عن إجراء نجله أحمد لعملية دقيقة.



وعلق "خالد عجاج" قائلًا: "إلى كل الأصدقاء والأحبة، أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لابني أحمد عجاج، هنعمل عملية دقيقة شوية، والحمد لله على كل شيء، يا رب تكون النتيجة كويسة إن شاء الله بدعوتكم".



وكان أحمد خالد عجاج بدأ الغناء وهو في مقتبَلِ عمرِه، نشأ في أسرةٍ فنية، فهو نجل الفنان خالد عجاج الذي تميز بطابعٍ غنائي مميز يجمعُ بين الشجنِ والغناء الشعبي ألِفَتهُ الجماهيرُ على مدار سنوات.



وأكد "أحمد " فى أحد اللقاءات، أن والده كان يدعمه من خلال أفكاره الفنية، إلا أنه لم يتدخل فى اختياراته الفنية.



كما أحيا أحمد خالد عجاج الكثيرَ من الحفلات وقدم خلالها عددًا من الاغنياتِ العربية والغربية التي لم تخلُ من أعمال والده.

