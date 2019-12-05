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رياضة

نجم ليفربول السابق يكشف موقف محمد صلاح من الجلوس على مقاعد البدلاء

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:46 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أثار جلوس النجم المصري محمد صلاح على طوال 90 دقيقة على دكة بدلاء ليفربول، أمام إيفرتون أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيرة مشجعي الريدز، خاصة أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة.

وكشف بيتر كراوتش مهاجم ليفربول السابق رأيه في عدم مشاركة صلاح قائلًا: "أعتقد أن صلاح سيكون غير سعيد بجلوسه على دكة البدلاء، تريد أن تصبح جزءًا من ذاك الفريق وهو يريد الفوز بالحذاء الذهبي".

وتابع خلال حديثه عن صلاح: "صلاح أصبح أكثر أنانية بعد فوزه بالحذاء الذهبي فبالطبع لن يكون سعيدًا بمشاهدة تفوق فريقه مع على مقاعد البدلاء".

لكن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، برر جلوس محمد صلاح و فيرمينو على دكة البدلاء في بداية المباراة، بأن الفريق إلى حاجة إلى إعطاء الفرصة لباقي العناصر.

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية الأسبوع المقبل أمام سالزبورج، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يدخل الريدز اللقاء بحثا عن الفوز.
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