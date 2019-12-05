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رياضة

أهلي ٢٠٠٢ يفوز على عين الصيرة ٦ – صفر ويتأهل لدوري القطاعات

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:47 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تأهل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ لبطولة دوري القطاعات لأندية القاهرة الكبرى، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه مركز شباب عين الصيرة، في مباراتهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، وذلك ضمن الجولة التاسعة والأخيرة من بطولة منطقة القاهرة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف أبو جبل.

الدفاع: أيمن عبد الله – يوسف علي – يوسف حشيش – أحمد عاطف “قطة” .

الوسط: جلال فارس – كريم سعد الله – محمد خالد – أحمد سيد غريب – أحمد عربي .

الهجوم: علي عمرو.

وشارك مازن المهدي بدلًا من أحمد سيد غريب، ومعتصم محمد بدلًا من علي عمرو، وسليم عمرو بدلًا من أحمد عاطف “قطة”.

افتتح جلال فارس التسجيل للأهلي في الدقيقة ٢٨ برأسية رائعة من ركلة ركنية، وأضاف أيمن عبد الله الهدف الثاني برأسية أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت البدل ضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد عربي الهدف الثالث في الدقيقة ٥٢ بعد متابعة جيدة لكرة عرضية، وأضاف علي عمرو الهدف الرابع في الدقيقة ٥٦ بتسديدة مباغتة، ثم أضاف عربي الهدف الخامس في الدقيقة ٨٥ بعد متابعته لعرضية أيضًا، قبل أن يختتم جلال فارس السداسية في الدقيقة ٨٧ بتسديدة قوية.

بهذا الفوز أنهى الأهلي بطولة منطقة القاهرة متصدرًا المجموعة الثالثة برصيد ٢٧ نقطة، بفارق ٣ نقاط عن عين الصيرة، وذلك بعدما فاز في كل مبارياته التسع بالبطولة.

وجمع الأهلي نقاطه، من الفوز على نشء العمال ٢٣ – صفر، وعلى الكيماويات ٩ – صفر، وعلى حدائق حلوان ١١ – صفر، وعلى النوبي ٢ – صفر اعتباريًا، وعلى شباب باب الشعرية ٢ – صفر اعتباريًا، وعلى الزهور ٤ – صفر، وعلى شباب زينهم ٨ – صفر، وعلى اتحاد الشرطة ٢ – صفر اعتباريًا، وعلى عين الصيرة ٦ – صفر، مسجلًا ٦٧ هدفًا ولم تتلق شباكه أي هدف.

ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وإسحق أول مدربًا، ومحمد سمارة مدربًا، وفتوح محمد مدربًا لحراس المرمى، وعماد أنور المدير الإداري للفريق، ومحمد مصطفى طبيب الفريق، وطه محمد عبد الرحيم مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين المدلك.

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