على أرض مطروح .. برايت يحول المحافظة لجنة خضراء .. إنشاء 6000 بئر و250 كم طرق للربط بين المجتمعات .. وتحسين الثروة الحيوانية لـ 500 ألف رأس



نعيم مصلحي : 61.8 مليون دولار دعم لإقامة مشروعات بمطروح

سكرتير عام مطروح: المشروع يحقق تنمية كبرى لقاطني الصحراء

عمدة بمطروح : لماذا لا يتم تمليك المزارعين الأراضي



أما بالنسبة لدعم المرأة فمستهدف إنشاء 3000 دورة للمرأة المعيلة ،ومحو أمية 10000 سيدة وفتاة، وتنفيذ مشروع صغير لصالح المرأة مثل ابراج الحمام والدواجن والماعز والحرف اليدوية يستفيد منها 3000 سيدة وتنفيذ مشروعات صغيرة لإنتاج النباتات الطبية والعطرية وإنتاج نحل العسل والخياطة والمنسوجات الصوفية يستفيد منها 400 سيدة .



أما بالنسبة لفطاع الصرف الصحي أوضح دكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء انه مستهدف إجراء دراسة علمية متعمقة لمشكلة الصرف الزراعي في واحة سيوة خلال العام الاول للمشروع .



وأكد المحاسب محمد ابو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح علي اهمية المشروع في تحسين الانشطة الاقتصادية و الاجتماعية الخاصة بالمرأة بالتجمعات الصحراوية وغيرها من المشروعات التنموية.



وأضاف أنه سيتم منح محافظة مطروح قرض بقيمة ٦١،٨ مليون دولار لتحقيق التنمية بها.



وأشار إلى أن منطقة المشروع تمتد من غرب الضبعة عند قرية الجفيرة حتي السلوم بطول 3 كم وبعمق 40 – 70 كم جنوبا ومنطقة جنوب العلمين و واحة سيوة، وينفذ المشروع على مدة 7 سنوات تبدأ في 2019 ،وذلك من خلال تمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( إيفاد ).



بينما أوضح العمدة عبد الكريم ابو خريط رئيس مجلس العمد والمشايخ الأسبق على أهمية التركيز من جميع الجهات والتعاون بينهم لتحقيق الهدف من المشروع وتحقيق أعلى استفادة للمواطن.



واقترح أن يتم تمليك المزارعين الذين يستصلحون الأراضي لتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم وتحقيق تنمية زراعية حقيقية.

تمثل الثروة الحيوانية والزراعات المطرية لبدو مطروح أهمية خاصة نظرا لطبيعة المحافظة واتساع مساحتها والتي تصل لخمس مساحة مصر حيث يعتمد السكان علي مهنة السياحة في موسم الصيف والرعي والزراعة باقي العام.وتمثل الأمطار أهمية خاصة لبدو مطروح في الصحراء فهم يعتمدون عليها في الشرب والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية ومع تزايد الأمطار ينعكس علي زراعاتهم وحيوانتهم.ويعد مشروع برايت والذي أطلقه وزير الزراعة اليوم الخميس بمطروح أمل الأهالي خاصة لما يحتويه المشروع من تنمية اقتصادية واجتماعية لقاطني المناطق الصحراوية.ويكشف الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء تفاصيل المشروع الذي يهدف لتحسين مستوى المعيشة بالمناطق الصحراوية بمطروح وذلك في عدة قطاعات منها قطاع الزراعة من خلال إنشاء 6000 بئر نشو لحصاد وتخزين مياه الأمطار لغرض الشرب والاستخدام المنزلي لتوفير 720000 م3 في الموسم ،وإنشاء 500 خزان بسعة إجمالي بسعة إجمالية 150000 م3 بغرض الري التكميلي لزراعات الخضر في مساحة 500 فدان ،وتنمية 100 وادي وإستصلاح 1900 فدان في بطون الوديان ،و إعادة تأهيل 100 خزان روماني قديم لحصاد وتخزين 100000 م3 / موسم من مياه الامطار بغرض الري التكميلي .، وإنشاء 700 خزان جديد لحصاد وتخزين مياه الامطار بسعة 10500 م3 لسقي الحيوانات في المراعي الطبيعية ،وانشاء معاصر للزيتون بمطروح وسيوة،وتقديم نماذج ارشادية لتحسين المماسات الزرعية بمساحة 500 فدان للمحاصيل البستانية ،و إنشاء مجموعة من المشاتل لإنتاج شتلات الزيتون والتين واللوز والعنب والشجيرات الرعوية والخضر والنباتات الطبية والعطرية ،وكذلك تحسين زراعات الشعير والشجيرات الرعوية بنظم التحميل في مساحة 1500 فدان وانشاء نماذج رعوية للتدريب وجمع البذور في مساحة 5000 فدان وتنمية المراعي الطبيعية في مساحة 90000 فدان بالمنطقة المطرية وتحسين الاصناف والانواع النباتية الملائمة للزراعة المطرية والمتحملة للجفاف والملوحة بالإضافة إلى تدريب 5000 مزارع علي الزراعة العضوية والمكافحة الحيوية.وأضاف علي دور المشروع في إنتاج كباش محسنة وتداولها بين المربين لحوالي 120 كبش او تيس محسن سنويا.كما أوضح رئيس مركز بحوث الصحراء ان مشروعات الرعاية البيطرية خلال المشروع تستهدف تحسين الثروة الحيوانية لحوالي 500000 رأس من الأغنام والماعز والإبل .وأوضح ان في قطاع الطرق مستهدف تشييد 250 كم طرق للربط بين المجتمعات في مطروح وسيوة و في قطاع الصحة مستهدف إنشاء 3 وحدات صحية ثابتة في مطروح وسيوة وتحسين الحالة الصحية والغذائية لحوالي 6500 سيدة بدوية ورفع المهارات لتحسين جودة الغذاء والحالة الصحية بوجه عام .اما في قطاع التعليم ،فسيتم إنشاء 15 مدرسة تعليم اساسي منهم 2 بسيوة لتوفير فرصة التعليم لحوالي 1000 تلميذ وفتاة / سنة ،و إنشاء 3 مدرسة ثانوية بمطروح ،وإنشاء مركز خدمات ودعم إرشادي وبحثي في الأراضي المستصلحة .أما فى قطاع المياه أكد مصلحي مستهدف إنشاء محطة تحلية للمياه بجنوب العلمين بغرض توفير مياه الشرب ،و رفع المهارات لتحسين جودة مياه الشرب وترشيد المياه.