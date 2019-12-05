«رجال الأعمال» تشيد بمبادرة الوزراء والمركزي لدعم الصناعة وإسقاط ديون المتعثرين

أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين، بمبادرة رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري ووزارة المالية بدعم قطاع الصناعة، بضخ 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة وإسقاط ديون المصانع المتعثرة.



وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن تلك المبادرات استجابة سريعة وانتصار لمطالب مجتمع الأعمال ولجنة الصناعة بالجمعية.



وأضاف "المنزلاوي"، إن إسقاط ديون المصانع وتوفير 100 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية بداية وانطلاقة جديدة من الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الصناعة باعتبارها قاطرة النمو.



وأشار إلى أن المبادرة من شأنها أن تعمل على دفع عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار الصناعي الأمر الذي سينعكس بصورة مباشرة وإيجابية على نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الشاملة من خلال زيارة موارد الدولة من العملة الصعبة ونمو الصادرات وتوفير السلع لتقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.



وأكد رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن استجابة الحكومة لمطالب جمعية رجال الأعمال والقطاع الخاص بإسقاط ديون المصانع ورفع الأعباء عن الصناعة يعكس مدى اهتمام الرئيس وحرص الحكومة بالاستماع إلي الصناع وتوفير كافة الإمكانات نحو تحقيق صناعة وطنية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وأسواق التصدير المهمة وعلى رأسها افريقيا.



وأشار "المنزلاوي"، إلى أن مذكرة لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال أكدت أهمية البدء بشكل مؤسسي في إيجاد منظومة مستحدثة وبحث إمكانية إيجاد حلول غير تقليدية لرد الأعباء التصديرية مثل إعفاء الصادرات من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أسوة بما يحدث بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.



واضاف: كما أكدت الجمعية ضرورة منح تسهيلات وقروض بسعر فائدة تفضيلي للصناعة لتشجيع الاستثمار الصناعي بجانب إصدار حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي ووضع حلول لإتاحة تمويل لأصحاب المشروعات علي أراضي غير التملك "التخصيص" بجانب إعادة هيكلة الشركات المتعثرة بحيث يلزم الجهات السيادية الدائنة باعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة بالتنسيق مع البنوك.