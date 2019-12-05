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توك شو

عادل عوض: عملت مع المخرج علي بدرخان ولم أتجاوز 11 عاما

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:57 م
عادل عوض
عادل عوض
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توك شو
قال المخرج "عادل عوض"، إن منزل والده الفنان الراحل "محمد عوض" كان يحظى بحضور كبير من نجوم الفن الجميل، مثل الفنان الراحل "رشدي اباظة" و"حسن يوسف".

وتابع "عادل عوض"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه عمل مع المخرج الكبير علي بدرخان هو في المرحلة الإعدادية، حيث لم يتعدى الـ11 عاما.

ونوه المخرج "عادل عوض"، إلي أن تعلم الكثير من الوظائف المختلفة داخل طاقم تصوير الأفلام، ما أفادت بشكل كبير في العمل كمخرج فيما بعد.

وأشار المخرج "عادل عوض"، إلي أنه شارك في تصوير فيلم "شفيقة ومتولي" مع الفنانين العظام مثل الفنان "احمد زكي" وسعاد حسني" و"جميل راتب".

ولفت إلي أنه عمل على تلقين الفنان "أحمد بدير" خلال تصوير المشاهد الصعبة في حفر قناة السويس، فضلا عن تعليمه للفنان "جميل راتب" اللغة العربية بشكل جيد.

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