ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إخلاء عقار يشكل خطورة داهمة بالمنصورة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:09 م
إخلاء عقار يشكل خطورة
إخلاء عقار يشكل خطورة داهمة بالمنصورة
Advertisements
همت الحسينى
نفذت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب احمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة قرار الإخلاء الإدارى الصادر بشأن عقار يشكل خطورة داهمة بنطاق الحى.

جاء ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم أول المنصورة، تحت إشراف مباشر من العقيد أحمد الجميلي مأمور قسم أول المنصورة اليوم الخميس.

فيما توجهت لجنة مشكلة من عبد الهادى محمد عبده نائب رئيس الحى، ومسئولي الإدارة الهندسية بحى غرب المنصورة، وهدير المنشاوى عضو قانونى، إلى العقار الصادر بشأنه قرار الإخلاء بمنطقة العباسى.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بإخلاء العقار لما يمثله من خطورة داهمة على المارة والسكان والمواطنين.

كما تم أخذ كافة التعهدات اللازمة على مالك العقار لسرعة تنفيذ القرار الهندسى الصادر.    
إخلاء عقار يشكل خطورة داهمة بالمنصورة
إخلاء عقار يشكل خطورة داهمة بالمنصورة
إخلاء عقار يشكل خطورة داهمة بالمنصورة
إخلاء عقار يشكل خطورة داهمة بالمنصورة
Advertisements

موضوعات متعلقة

إزالة منزل آيل للسقوط بالزقازيق حفاظا على أرواح المواطنين.. صور

عقار مائل جديد في الإسكندرية .. وطوارئ بسبب كسر ماسورة مياه

عقار مائل في الإسكندرية .. لجنة هندسية تكشف: صدر له 17 قرار إزالة

الموجة 14 ..إزالة 10 حالات تعدى على أملاك الدولة بالمنصورة .. صور

ترشيحاتنا

بعد استئصال هنا الزاهد للمرارة.. 8 أعراض تنذرك بهذا المرض

رحلة 7 أيام تحريات لكشف لغز توائم أوسيم.. الأب والأم تبادلا الاتهامات ثم اعترفا دون ندم

عادل عوض: عملت مع المخرج علي بدرخان ولم أتجاوز 11 عاما

بتتمرن كل يوم.. عادل عوض: شريهان تريد العودة للاستعراض.. فيديو

كل حاجة برضاها.. طفلة تحمل سِفاحا من عامل بالقليوبية .. وعقد عرفي يقلب موازين القضية

لغز محير.. هل رفض محمد صلاح المشاركة مع ليفربول في جولة دعم المثليين؟

AdvertisementS

المتحدث العسكرى: سقوط مقاتلة أثناء التدريب والطيار قفز بالمظلة

تفاصيل قصة ميرنا وعمها بـ كفر عبد الله عزيزة.. خاف لتفضحه فقتلها.. طعنها 14 طعنة ورجع نام في شقته.. مباحث منيا القمح بالشرقية تكشف لغز الجريمة

هتك عرض وفيديو فاضح.. القصة الكاملة لـ جوهرة وصديقها

مصدر: حمدى النقاز يتراجع ويرغب فى العودة إلى الزمالك

استاد الأهلي.. الكاف يحسم مكان استضافة مباراة الزمالك وبطل أنجولا

بسبب خالد النبوي.. هجوم شرس على غادة عبد الرازق بعد إثارتها للجدل

عاجل.. الزمالك ينقل مباراته أمام أول أغسطس من استاد الأهلي

مستندات.. مرتضى منصور يكشف أكاذيب حمدي النقاز ويفجر مفاجأة

الزمالك يفاضل بين ملعبين للتعاقد مع أحدهما بحق انتفاع 25 عاما

لغز محير.. هل رفض محمد صلاح المشاركة مع ليفربول في جولة دعم المثليين؟

متهم بهتك عرض.. ننشر صحيفة الحالة الجنائية لصديق الراقصة جوهرة

كل حاجة برضاها.. طفلة تحمل سِفاحا من عامل بالقليوبية .. وعقد عرفي يقلب موازين القضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا حداد تتألق مع جمهور العين باليوم الوطني الإماراتي الـ48.. صور

هنتعشى إيه النهارده.. سندوتشات تيركي بالخضار وسلطة السيزر

بسبب الكاتشب.. زبونة تهدد العاملين في مطعم وجبات سريعة شهير بـ مسدس