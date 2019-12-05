إخلاء عقار يشكل خطورة داهمة بالمنصورة

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب احمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة قرار الإخلاء الإدارى الصادر بشأن عقار يشكل خطورة داهمة بنطاق الحى.



جاء ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم أول المنصورة، تحت إشراف مباشر من العقيد أحمد الجميلي مأمور قسم أول المنصورة اليوم الخميس.



فيما توجهت لجنة مشكلة من عبد الهادى محمد عبده نائب رئيس الحى، ومسئولي الإدارة الهندسية بحى غرب المنصورة، وهدير المنشاوى عضو قانونى، إلى العقار الصادر بشأنه قرار الإخلاء بمنطقة العباسى.



وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بإخلاء العقار لما يمثله من خطورة داهمة على المارة والسكان والمواطنين.



كما تم أخذ كافة التعهدات اللازمة على مالك العقار لسرعة تنفيذ القرار الهندسى الصادر.