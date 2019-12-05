بتتمرن كل يوم.. عادل عوض: شريهان تريد العودة للاستعراض.. فيديو

قال عادل عوض نجل الفنان الراحل محمد عوض، إن تكلفة الأفلام الإستعراضية أعلى بكثير من الأفلام الطبيعية.



وأضاف عادل عوض في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة " المذاع على قناة " صدى البلد": الفنانة شريهان تعرضت إلى محن كثيرة في حياتها وهي بـ 10 رجال.. وعندما شاركت في الفوازير، كانت بتشتغل على الأقل 100 يوم متواصل لتصوير الفوازير".



وتابع عادل عوض: "عندما اشتغلت فوازير مع لوسي كنت اعاملها معاملة رقيقة جدا بعد خوض تجربة شريهان الشاقة التي شاهدناها أثناء تصوير الفوازير".



وأردف عادل عوض: "أتحدث بشكل مستمر مع شريهان هي تريد العودة مرة أخرى للشاشة وكل منتجين مصر يرغبون في عودتها ولكنها مترددة وتريد أن تكون عودتها بمستوى استعراضي عالمي.



واستطرد عادل عوض: "شريهان بتتمرن كل يوم وتريد أن تعود للاستعراض ولكن بإنتاج ضخم جدا وعالمي".

