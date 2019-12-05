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بتتمرن كل يوم.. عادل عوض: شريهان تريد العودة للاستعراض.. فيديو

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:06 م
شريهان
شريهان
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هاني حسين
قال عادل عوض نجل الفنان الراحل محمد عوض، إن تكلفة الأفلام الإستعراضية أعلى بكثير من الأفلام الطبيعية.

وأضاف عادل عوض في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة " المذاع على قناة " صدى البلد": الفنانة شريهان تعرضت إلى محن كثيرة في حياتها وهي بـ 10 رجال.. وعندما شاركت في الفوازير، كانت بتشتغل على الأقل 100 يوم متواصل لتصوير الفوازير".

وتابع عادل عوض: "عندما اشتغلت فوازير مع لوسي كنت اعاملها معاملة رقيقة جدا بعد خوض تجربة شريهان الشاقة التي شاهدناها أثناء تصوير الفوازير".

وأردف عادل عوض: "أتحدث بشكل مستمر مع شريهان هي تريد العودة مرة أخرى للشاشة وكل منتجين مصر يرغبون في عودتها ولكنها مترددة وتريد أن تكون عودتها بمستوى استعراضي عالمي.

واستطرد عادل عوض: "شريهان بتتمرن كل يوم وتريد أن تعود للاستعراض ولكن بإنتاج ضخم جدا وعالمي".
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