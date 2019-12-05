السفير الفلسطينى يشكر نقابة الصحفيين استضافتها لمناقشة القضية الفلسطينية

قال السفير الفلسطينى دياب اللوح، خلال مشاركته في الندوة التي تنظمها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين: "بداية اعبر عن شكري وتقديري لنقابة الصحفيين المصريين والرابطة، فكل الشكر لهذه الدعوة الكريمة، حيث حضرت إليكم اليوم بدون كلمة مكتوبة حتى نتحدث من القلب عن مصير الدولة الفلسطينية".



وأضاف: "أود الإشارة إلى انني صحفي فلسطيني، وحاصل تصريح مزاولة للمهنة، وهذا شرف لي أن اكون معكم هنا بصفتي صحفي واعلامي ودبلوماسي فلسطيني، وهنا في مصر أشعر انني في بيتي، وأتقدم من خلال هذه المنصة بالتحية لكل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية".



وتابع: "أؤكد أننا لن نوقع اتفاقا مع إسرائيل دون الإفراج عن جميع الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ففلسطين نشتم منها عبق التاريخ والحضارة، وهناك مدن كغزة تكاد أن تكون من أقدم المدن في التاريخ، وحينما نتحدث من أرض القاهرة لابد من الحديث عن رعاية مصر للكفاح العربي الفلسطيني المستمر ولابد أن نقف إجلالا لدفاع مصر المستمر عن القضية الفلسطينية، فكل المواقف التاريخية تؤكد ذلك، فمصر قدمت الشهداء والجرحى والأسرى ولازالت تقدم الكثير والكثير، لذا نتقدم بكل الشكر رئيسًا وشعبًا لمصر ودورها العظيم تجاه القضية الفلسطينية".



وأشار السفير الي ان إسرائيل لاتريد للشعب الفلسطيني ان يقيم دولته علي أرضه رغم حصولنا على قرار دولي بإعتراف دولي بدولة فلسطين، وما نريده الآن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة عاصمتها القدس الشرقية، ولا نريد دولة بدون غزة، ولا نريد عاصمة القدس، وإنما القدس هي العاصمة".

