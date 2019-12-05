خطر على صحة المواطنين.. إغلاق 106 منشآت غذائية بالدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على إغلاق 106 منشآت غذائية مخالفة لوجود خطر داهم وعدم توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة، في حملة للتفتيش والرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع.



جاء قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة،والذي أشار إلى المرور على 326 من المنشآت الغذائية وإرسال 601 عينة للمعامل للتحليل.



وأشار محافظ الدقهلية إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بحملة للمرور والتفتيش على 326 منشأة اسفرت عن تحرير 161 محضر جنحة صحية،وإعدام 1678 كيلو أغذية متنوعة و447 لتر عصائر وألبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وبها تغير في الخواص الطبيعية وضبط 1026 كيلو أغذية.



واكد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع، بالاضافه الى متابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.

