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رياضة

الأمن يستقر على 15 ألف مشجع لـ مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:55 م
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أسفر الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك وأول أغسطس عن الموافقة على زيادة أعداد حضور الجماهير إلى 15 ألف مشجع في اللقاء.

ومن المقرر أن يتم بيع التذاكر عن طريق تذكرتي وشراء التذاكر من منافذ تذكرتي وسيكون هناك منفذ داخل نادي الزمالك على أن يبدأ البيع من صباح الغد.

وجاء أسعار التذاكر كالتالي 100 جنيه للتذكرة الموحدة و200 جنيه أولي و300 مقصورة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي، مساء السبت المقبل، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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