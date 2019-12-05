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رياضة

إقبال 2000 طالب وطالبة خلال اليوم الأول من القوافل التعليمية بمطروح

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:56 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حققت القوافل التعليمية لوزارة الشباب والرياضة نجاحا كبيرا خلال اليوم الأول لفعاليات القافلة حيث وصل عدد المستفيدين إلى 2000 طالب وطالبة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية العامة والمحاضرة الدينية التي قدمها أحد علماء الأوقاف المصرية إلى جانب محاضرة حول الإرشاد النفسي للطلاب وكيفية مواجهة الإشاعة وأعمال العقل في مواجهتها.

وأعلن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن القافلة التعليمية هذا العام ستركز على المحافظات الحدودية والصعيد والقرى والنجوع لرفع كفاءة الطلاب بالمرحلتين الإعدادية والثانوية إلى جانب تنظيم محاضرات دينية لمواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومحاضرات في الإرشاد النفسي ومواجهة الشائعات.

وتواصل صبحي بأعضاء القوافل التعليمية للاطمئنان على سير عمل القافلة التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم ، والتعليم الفني والشباب والرياضة وسيد مصطفى المشرف العام علي القوافل التعليمية.
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