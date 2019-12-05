وزير الشباب والرياضة يتفقد ناديي الأقصر الرياضي والمدينة المنورة

اختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جولته بمحافظة الأقصر بمرافقة الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر والاستاذ حفني بركات وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بجولة تفقدية في ناديي الأقصر الرياضي والمدينة المنورة الرياضى.



قام الوزير بتفقد نادي الأقصر الرياضي حيث اطلع علي احتياجات النادي من ادوات وبساط لتوفير سبل الراحة للاعبين وأيضا كنوع من دعم الوزارة للرياضات المختلفة، ودراسة مقترح تأجير حمام السباحة بنظام الB.O.T إضافة إلى إنشاء محال تجارية.



كما قام الوزير بجولة تفقدية في نادي المدينة المنورة، وشاهد العروض الرياضية لفريق السلة بالنادي، كما تفقد صالات منازلات التايكوندو، وايضا تفقد الشباب والاطفال المشاركين ضمن المشروع القومي للموهوبين.



كما تعرف وزير الرياضة على المقترحات الخاصة بإنشاء حمام سباحة بنظام ال B.O.T.