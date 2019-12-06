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فن

فيلم البرج يشارك في مهرجان أفلام الهجرة العالمية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:15 ص
صدى البلد
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محمد نبيل
يشارك فيلم التحريك البرج للمخرج ماتس غرورد ضمن فعاليات مهرجان أفلام الهجرة العالمية الذي يُقام في أكثر من 100 دولة.

وسوف يتم عرض الفيلم في المغرب أيام 9 نوفمبر بجمعية التضامن بطنجة، و10 نوفمبر بجمعية بيتي بالرباط، و11 نوفمبر بجمعية مغرب التضامن الطبي بمدينة وجدة، و12 نوفمبر بجمعية ثسغناس للثقافة والتنمية بمدينة الناظور، وفي مصر يوم 15 ديسمبر بالمعهد الإيطالي بالقاهرة، كما عرض بمركز الجزويت بالإسكندرية يوم 3 ديسمبر.

مهرجان أفلام الهجرة العالمية تم تأسيسه عام 2016، وتنظمه المنظمة الدولية للهجرة، والذي من خلاله تُعرض الأفلام في العديد من البلدان ومعسكرات المهاجرين في جميع أنحاء العالم. ويهدف المهرجان إلى تمهيد الطريق لمزيد من النقاش حول واحدة من أعظم الظواهر انتشارًا في عصرنا وهي الهجرة.

وحصل البرج على سبع جوائز خلال مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية، إذ فاز بجائزتين من المهرجان الدولي لأفلام الأطفال بشيكاغو وهما جائزة ليف أولمان للسلام وجائزة لجنة التحكيم لثاني أفضل فيلم تحريك.

وجائزتين من مهرجان لشبونة لأفلام الرسوم المتحركة؛ جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل موسيقى تصويرية، وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان بيساك، والجائزة المقدمة من شباب المدرسة الثانوية في مهرجان جمهور الشباب السينمائي الدولي، وجائزة أفضل مونتاج من مهرجان كوسموراما السينمائي الدولي بمدينة ترونديم النرويجية. وترشح الفيلم أيضًا لنيل جائزتين في مهرجان أماندا الذي يقيمه المهرجان السينمائي النرويجي الدولي والمعهد النرويجي للسينما.

وشهد البرج العديد من العروض في عدد من المخيمات في فلسطين ولبنان، كما انطلق تجاريًا في دور العرض بالأردن، وقد سبق وحصل الفيلم على سلسلة من العروض التجارية في دور العرض التونسية؛ كما شارك في مهرجان القاهرة السينمائي، المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بالإضافة إلى مهرجان لندن فلسطين السينمائي، أيام فلسطين السينمائية، مهرجان الفيلم العربي بفاماك بفرنسا، مهرجان بوسان السينمائي الدولي، مهرجان هلسنكي السينمائي الدولي، أيام القاهرة السينمائية، مهرجان سان سابستيان لأفلام حقوق الإنسان بأسبانيا.

وتدور أحداث الفيلم حول الطفلة وردي صاحبة الـ 11 عامًا، والتي تعيش في مخيم للاجئين الفلسطينيين، وتتعرف على تاريخ عائلتها من خلال قصص يحكيها لها ثلاثة أجيال سابقة من اللاجئين.
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