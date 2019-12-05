قائمة الإعلاميين لمواجهة الإسماعيلي بكأس مصر

أعلن أحمد صالح المدير الفنى لفريق الأعلاميين عن ضم 20 لاعبا في قائمة الفريق لمواجهة النادي الإسماعيلي في دور ال 32 من بطولة كأس مصر.





وجاءت قائمة الفريق بمعسكر الإسماعيلية كالآتى:



أحمد الشربيني

محمد خالد حراس مرمي



خالد سعيد - سعد السعيد -احمد علي. شريف عمر - اسلام مصطفي -المدافعون



نشأت مسعد -احمد سليمان - بدر ابراهيم -احمد سليمان

محمد بركات - فتحي عامر (فلفل) - أبو بكر محمد - محمد اسامة -أسامة خليل

محمد اشرف -خالد مايز

ايهاب المصري - محمد هجرس



يذكر أن قد دخل فريق الإعلاميين بمعسكر بالإسماعيلية لمدة ٢٤ ساعة قبل مباراة الكأس أمام الإسماعيلي غدا في دور ال 32.