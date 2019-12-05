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فن

أصحاب السعادة تنافس على جوائز الإسكندرية المسرحي العربي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:09 م
صدى البلد
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شيري نبيل
شارك اليوم، قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي بالعرض المسرحي "أصحاب السعادة" للمخرج محمد هشام.

"أصحاب السعادة" تمثيل تغريد النجار، عبد الرحمن أحمد، نهلة عصام، حسن السيد، بسمة يسرى، محمد عصام، إسراء أبو زيد، شيرين يسرى، رنا أمير، ليلة عدنان، شريف إسماعيل، عبد الغنى حمدى، دنيا إبراهيم، محمد فهمى، إضاءة محمود حجاج، تأليف موسيقى وبيانو أحمد نبيل سيد، ديكور محمود صلاح، ملابس ندى إبراهيم، مساعد مخرج محمد عبد المنعم، إخراج محمد هشام.

تدور أحداث العرض حول مؤسسة هدفها نشر الخير والسعادة ولكن بطريقة غير شرعية، ويترتب على ذلك الصراع بين القانون والإنسانية حتى يتم القبض عليهم ويحكم عليهم بالإعدام في نهاية الأحداث ولكن المؤسسة تستمر.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجارى، ويقام المهرجان تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان ، نائب رئيس المهرجان انجي البستاوي.
أصحاب السعادة تنافس على جوائز الإسكندرية المسرحي العربي
أصحاب السعادة تنافس على جوائز الإسكندرية المسرحي العربي
أصحاب السعادة تنافس على جوائز الإسكندرية المسرحي العربي
أصحاب السعادة تنافس على جوائز الإسكندرية المسرحي العربي
أصحاب السعادة تنافس على جوائز الإسكندرية المسرحي العربي
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