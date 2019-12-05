الشباب والرياضة تعقد ندوة للوفد الشبابي المشارك ببرنامج إدارة الأزمات بالسعودية

عقدت وزارة الشباب والرياضة ندوة نقاشية للوفد الشبابي المشارك ببرنامج إدارة الأزمات والذي سيغادر للمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20-26 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة ، بالإضافة إلي لفيف من العاملين بالوزارة.



ألقى الندوة اللواء عبد العاطي شعراوي – مدير إدارة الأزمات والمنسق العام للجامعة الألمانية بالقاهرة، حيث تناول خلالها مجموعة من الموضوعات المتعلقة بإدارة الأزمات وكيفية التعامل معها بمختلف الطرق.



وأكد " شعراوي" علي مفهوم وسمات وخصائص ومراحل وأسباب وطرق علاج الأزمات، بالإضافة إلي مجموعة من المتطلبات اللازمة لإدارة وعلاج الأزمة وأساليب تحليل المواقف الطارئة واتخاذ القرار، مع تقديم دراسة مقارنة عن كيفية إدارة الأزمات الحالية والمتوقع حدوثها مستقبلًا.



وتأتي هذه الجلسة في إطار محاولة الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لتفادي الكثير من الآثار السلبية التي يتعرض لها الشباب في شتى المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والدينية، مع إعداد جيل من الشباب قادر على إدارة الأزمات والتعامل بفاعلية مع المشكلات التي يمر بها لتفاديها بطريقة علمية ولبث روح الولاء والانتماء لديهم وتعريفهم بالتحديات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي المصري وسبل مواجهتها في شتي المواقف.