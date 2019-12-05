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محافظات

نافورة وسط الشارع.. انفجار جديد بخط مياه الجمهورية في سوهاج

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:48 م
انفجار جديد بخط مياه
انفجار جديد بخط مياه شارع الجمهورية في سوهاج
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خالد رياض
انفجر اليوم خط مياه شارع الجمهورية بحي شرق سوهاج، وتسببت المياه في إيقاف حركة السير أمام السيارات، وتم تحويل السيارات إلي الشوارع الجانبية.

وانتقلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، حيث تجري عملية إصلاح خط المياه.

الجدير بالذكر أن خط مياه شارع الجمهورية دائما ما يتعرض للكسر علي الرغم من أن الخط تم تركيبه حديثا وهو أكبر خط ناقل لمياه الشرب، ويقع بشارع الجمهورية مقر استراحة المحافظ ومدير الأمن.
نافورة وسط الشارع.. انفجار جديد بخط مياه الجمهورية في سوهاج
نافورة وسط الشارع.. انفجار جديد بخط مياه الجمهورية في سوهاج
نافورة وسط الشارع.. انفجار جديد بخط مياه الجمهورية في سوهاج
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