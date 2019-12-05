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مرأة

لعلاقة زوجية سعيدة.. تناول الجرجير وشاهد بنفسك ماذا يحدث لجسمك

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:31 م
تناول الجرجير وشاهد
تناول الجرجير وشاهد بنفسك ماذا يحدث لجسمك
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رضوى حسام
يعتبر الجرجير من أشهر النباتات الورقية، بالإضافة لطعمه اللذيذ وفوائد الصحية الكثيرة.. كشف موقع " health line " عن فوائد رائعة للجرجير خاصة للرجال.

أثبتت الأبحاث أن الجرجير يعمل على زيادة القدرة الجنسية للرجل وأشارت إلى أن الجرجير يساعد أيضا في زيادة الحيوانات المنوية بقوة عند الرجل، لذلك ينصح للمتزوجين حديثا بأكل الجرجير لما له من فوائد عديدة ومتنوعة لكل من الرجل والمرأة.

كما يعمل الجرجير على تنظيف المعدة من البكتيريا والجراثيم والطفيليات كما أنه مفيد أيضا لمرضى الكبد، ومقاوم لتسوس الأسنان وملين للبطن.

بالإضافة إلى أنه يمنع الجرجير الإصابة بأنيميا الدم لاحتوائهِ على كميات كبيرة من الحديد فهو ممتاز لحل مشاكل سقوط الشعر ومشاكل جفاف البشرة.

ونصحت الدراسة بوضع الجرجير دائما في السلطات او تقديمه كعصير لما يحويه من فوائد مذهلة للرجل.
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