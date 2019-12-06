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فن

حسن الرداد في ضيافة برنامج شكشك شو على MBC مصر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
يحل النجم حسن الرداد مساء اليوم ضيفًا على "عم شكشك" في حلقة البرنامج الكوميدي الساخر "شكشك شو"، الذي تواصل شبكة قنوات MBC مصر عرضه إسبوعيًا في تمام الثامنة من مساء كل جمعة.

البرنامج يُقدمه الفنان الشاب مُصطفي خاطر مُتقمصًا شخصية "عم شكشك" التي برع فيها خلال عروض مسرح مصر.

ويُمثل "عم شكشك" خلال حلقات البرنامج طقوس الحياة اليومية داخل إحدى الحارات الشعبية العتيقة، ويقوم بدور "شيخ الحارة" وكبيرها، مما يُضفي على السهرة أجواء من المرح.

وتشمل الحلقة أيضًا فقرات و اسكتشات تمثيلية ومُفاجآت ساخرة تُناقش مُختلف الأفكار والقضايا الموجودة في المجتمع بصورة كوميدية راقية تجمع كُل أفراد الأٍسرة.

يُعرض برنامج "شكشك شو" على شاشة "MBC مصر"، يوم الجمعة الساعة 8 مساء من كل اسبوع.
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