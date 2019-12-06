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مرأة

بـ 3 وصفات سحرية.. فتحي بشرتك لدرجات من أول استخدام

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:02 ص
البشرة
البشرة
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لمياء الياسين
تفتيح البشرة يشكل هاجسا لدى العديد من السيدات، فيما يمكنك تفتيح البشرة ب3 وصفات طبيعية مجربة لن تكلفك الكثير ولكن لها مفعول السحر فى تفتيحها بتكلفة لا تتعدى ال5 جنيهات.

إليك مكونات الوصفات وطريقة تحضيرها يقدمها موقع برايت سايد

ماسك الزبادي والليمون للوجه وتبييض البشرة

وصفة الزبادى وعسل

المكونات :

1 ملعقة كبيرة زبادي
1 ملعقة صغيرة عسل خام

كيف تستعمل :

في وعاء نظيف، اخلطي اللبن والعسل الخام ويتم بتطبيق القناع على المنطقة المصابة أو على الوجه بالكامل وتركه لمدة 10 دقائق ثم شطفه بالماء الطبيعي وجففه.

وصفة الكركم وحليب

مكونات ماسك الكركم واللبن:

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم
2 ملعقة كبيرة حليب

طريقة استعمال ماسك الكركم واللبن:
اخلطي المكونات معا للحصول على عجينة وضعيه على وجهك واتركيه حتى يجف.

وصفة ملح الخشن وعصير الليمون

- المكونات:

- ملح خشن

- عصير ليمونة

- سكر خشن

- الطريقة:

اخلطي المكونات السابقة وضعي الخلطة على الأماكن المراد تفتيحها وانتظري لمدة 5 دقائق ثم افركي المكان بالمكونات
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