مصطفى بكري: هل كل من يدافع عن الدولة منافق ومطبلاتي؟

تساءل الإعلامي مصطفى بكري، هل كل شخص يدافع عن الدولة وثوابتها ويحذر من المخاطر ويبعث الأمل في النفوس منافق ومطبلاتي.



وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، هل كل شخص يعارض من أجل المعارضة ويستغل ظروف الاحتقان المجتمعي ويسعى للتشويش والإثارة والبلبلة ويسعى للتركيز على السلبيات ويغض النظر عن الإيجابيات هل هو «شجيع السيما» الذي يعبر عن إرادة الجماهير ويشعر بآلامها ومشاكلها ومستعد للتضحية من أجلها.



وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن المعارضة أساسية وجزء أساسي لأي نظام ديمقراطي حقيقي ولكن هناك فارق بين الإصلاح من أجل إصلاح الخلل وما بين الإصلاح لهدم الدولة والتشكك في مؤسساتها وإهانتها.



وقال مصطفى بكري إن كل شخص أطلق هتافات مسيئة للجيش خائن، ومن شارك في هدم الشرطة في 28 يناير 2011 لا يكمن أن يكون مدافعا عن الدولة ومؤسساتها.