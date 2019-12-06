عاليا غانم تحقق ذهبية الجمهورية للجمباز

نجحت اللاعبة عاليا غانم بالفوز بالميدالية الذهبية لبطولة الجمهورية للجمباز لعام ٢٠١٩ تحت ٦ سنوات.





وتلعب عاليا غانم في نادي انبي ويتوقع لها الجميع أن تكون أحد أهم المواهب في الجمباز خلال السنوات المقبلة وأن تكون إضافة لمنتخبات مصر المختلفة.





وأعربت عاليا غانم عن سعادتها الكبيرة بالفوز بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز، مؤكدة أن مدربيها فى نادي انبى هم أصحاب الفضل الأول عليها بعد المولى عز وجل فيما وصلت اليه من مستوى فنى .





وحرصت لاعبة نادي انبى على توجيه الشكر لأسرتها التى تساندها دائما فى البطولات والتدريبات متمنية أن تكون عند حسن ظنهم دائما بحصد البطولات والألقاب .





وكشفت عن أمنيتها باللعب لمنتخب مصر فى السنوات المقبلة وتمثيله فى المحافل الدولية والقارية.







