عادل عوض: عقدة أحمد زكى انتهت بعد فيلمى ناصر 56 وكابوريا.. فيديو

قال المخرج عادل عوض، نجل الفنان الراحل محمد عوض، إن الراحل أحمد زكي كان يعانى من عقدة عدم تحقيق إيرادات مرتفعة في أعماله، واستمرت حتي قبل وفاته بـ 5 سنوات.



وأضاف عوض خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عقدة أحمد زكي انتهت بعد فيلمي، «ناصر 56» و «كابوريا» لتحقيقهما إيرادات كبيرة.



وأكد أن بداية علاقة أحمد زكي مع صلاح جاهين كانت في فيلم شفيقة ومتولي.



وأضاف عوض، أن والده الفنان محمد عوض ووالدته كانا يحبان الكاتب صلاح جاهين، لذا كان يحاول دائما التقرب منه صلاح جاهين، قائلا: «لزقت فيه»، مؤكدا أن جاهين كان يدعم الشباب ويلتقيهم فى مكتبه لدعمهم ويناقشهم.

