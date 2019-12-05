فيس بوك يفضح عملية احتيال نفذتها سيدة للحصول على إعانات مالية.. صور

تسببت مجموعة من صور الزفاف تمت مشاركتها على الإنترنت في كشف عملية احتيال نفذتها سيدة بريطانية في الخامسة والعشرين من عمرها، والتي ادعت أنها أم عزباء من أجل الحصول على إعانات مالية تتجاوز قيمتها 31 ألف جنيه إسترليني.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية بأن "ستيفاني آبي"، وهي من مدينة "ليدز" في إنجلترا، تقدمت بطلب للحصول على إعانات، ما بين دعم للدخل وإعانات للإسكان، في فبراير عام 2016، وقالت إنها تعيش برفقة طفلها فقط، بحسب ما تبين خلال جلسة محاكمتها.



وأشار ممثل الادعاء إلى أن التحقيقات كشفت عن أن "آبي" كانت في علاقة طويلة الأمد مع رجل يعمل في شركة للحافلات، وقد قاما بإجراء حجز تكلفته حوالي 6 آلاف جنيه إسترليني في يونيو 2017، من أجل إقامة حفل زفاف في يوليو 2018.



وتم في وقت لاحق العثور على صور للزوجين وهما يحتفلان بزواجهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكذلك تم العثور على منشور آخر يفيد بأنهما كانا يحتفلان بالذكرى السنوية الخامسة لعلاقتهما ويتطلعان إلى حفل زفافهما، ذلك بالإضافة إلى أن شريك حياتها علق على صورة أخرى، يعود تاريخ مشاركتها على "فيس بوك" إلى أكتوبر 2016، واصفًا إياها بأنها كانت "سندًا له" خلال السنوات الأربعة الماضية.



وقالت "آبي" خلال تحقيقات الشرطة إن علاقتها بذلك الشخص كانت "متقطعة"، مشيرة إلى أنها كانت تقوم فقط بمشاركة اللحظات الجيدة على مواقع التواصل، وذكر شريك حياتها، الذي لم يتم الكشف عن هويته، خلال التحقيقات أنهما حصلا على تكاليف حفل الزفاف من الأقارب.



واعترفت "آبي" بأنها مذنبة في ثلاث تهم احتيال، وصدر حكم ضدها بالسجن لمدة ستة أشهر، كما أمرتها المحكمة بأداء عمل غير مدفوع الأجر لمدة 175 ساعة.