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أخبار البلد

مصر للصحة والتنمية المستدامة: وصول الخدمات للقرى النائية أولويات حياة كريمة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:43 م
صدى البلد
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اماني نوار
تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبالتنسيق مع الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ أطلقت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ثاني اكبر القوافل الطبية المتخصصة بقرية زواية صقر بالبحيرة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة "،لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

ومن جانبها قالت الدكتور بسمة عبد الحميد مدير تنظيم الاسرة في البحيرة أن هناك تعاونا مثمرا بين وازرة الصحة ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة في مجال الرعاية الطبية والصحة الانجابية خاصة للقرى الاكثر فقرا والمدن النائية المحرومة من الخدمات وهدفنا ان تصل خدمة طبية متميزة لكل سيدة وفتاة في اطار مشروع حياة كريمة.

وقال الدكتور عمرو الهراس المدير التنفيذى لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة ان قرية زواية صقر شهدت واحدة من انجح القوافل الطبية المزودة بالادوية\.

وشملت الخدمات المقدمة عيادة اسنان وعياة تنظيم اسرة بالاضافة لعيادة الاطفال والباطنة وخدمة التحاليل ووصل عدد المستفدين من القافلة الطبية اكثر من 500 شخص من افراد القرية. 

وقالت الدكتورة كريمة السلاموني مدير فرع المجلس الاقليمي للسكان بمحافظة البحيرة أن القافلة الطبية شهدت إقبالا كبيرا من أهالي القرية منذ الصباح الباكر كما تم تنظيم ندوة توعوية للأهالي عن الصحة الإنجابية بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة.
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