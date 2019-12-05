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دمج المواطن.. التخطيط تكشف أهمية تطبيق شارك 2030.. فيديو

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:30 م
تطبيق شارك 2030
تطبيق شارك 2030
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هاني حسين
قال جميل حلمي مساعد وزير التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، إننا مهتمون بدمج المواطن في عملية التخطيط والمتابعة.

وأضاف جميل حلمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" علينا الوصول للمواطن في كل الاماكن من خلال وسائل التواصل في ربوع الوطن والتعرف على رؤيتهم في التنمية وفقا استراتيجية رؤية مصر 2030 واقتراح المشروعات التي تنفذ الخطة".

وتابع جميل حلمي:" تطبيق شارك 2030 للوصول إلى المواطن ويستهدف إحداث مشاركة مجتمعية موسعة فى عملية التخطيط والمتابعة".

وأردف جميل حلمي :" كل مواطن في أي محافظة يمكن أن يدخل على التطبيق للتعرف على المشروعات الاستراتيجية والتنموية التي يتم تنفيذها في نطاق محافظته وكل البيانات التفصيلية وبداية ونهاية المشروع".

واستطرد جميل حلمي:" نستقبل التعليقات على التطبيق، حول مستويات الإنجاز في المشاريع ويكون المواطن شريك في عملية المتابعة".
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