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برلمان

حالة الاحزاب بين الواقع والمأمول | صالون ثقافي برعاية مستقبل وطن

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:35 م
مستقبل وطن ينظم صالون
مستقبل وطن ينظم صالون ثقافي
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ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
أقام حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الغربية، الصالون الثقافي الأول تحت عنوان "حالة الاحزاب السياسية في مصر بين الواقع والمأمول"، والتي تنظمه أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، بحضور طلاب الجامعات والقيادات والرموز المجتمعية من التنفيذيين والأكاديميين والإعلاميين.

وشهد الصالون الثقافي الأول، حضور كل من المحاسب محمد عريبي أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور عبد الرازق الكومي امين التدريب والتثقيف بالمحافظة، وتحدث في الصالون كل من النائب عبد المنعم العليمي عضو مجلس النواب عن مدينة طنطا، وعاطف دعبس رئيس تحرير انباء الدلتا، والدكتور احمد حماد الامين المساعد للحزب بالغربية.

قدم الدكتور الكومي لمفهوم الصالون الثقافي واهميته في مناقشة الهم الوطني علي المستوي السياسي والاقتصادي والفني والادبي من قبل الخبراء والاكاديميين واصحاب الخبرة والسبق حيث تتلاحق الافكار وتتلافي في المصلحة العامة، وحدد الية تنفيذ الصالون وفقراته والوقت المتاح لكل متحدث والية الحوار مع الحضور.

وفي كلمته رحب المحاسب محمد عريبي امين المحافظة بالحضور، مؤكدا أن الصالون يمثل توجه الحزب على كافة المستويات التنظيمية الي الانفتاح على الجميع من كل فئات المجتمع، وإنه يأتي ضمن مجموعة من الفاعليات يستهدف فيها الحزب تقديم الدعم الثقافي والتدريبي لكوادره والمحيطين به وانه يولي اهمية خاصة ومحبة وتقدبر للشباب باعتبارهم روح مصر وسواعد بناء مستقبلها.
ومن جانبه، تناول النائب العليمي، أهم الدروس من مسيرته السياسية وادائه البرلماني مقدما النصيحة للشباب بالاطلاع على نصوص الدستور وفهمها انطلاقا الي خدمة الوطن من القنوات الشرعية.

وأكد الصحفي عاطف دعبس علي ضرورة قيام الاحزاب بالدور المنوط بها في استيعاب امال الشباب والتعبير عن احتياجاته بصدق وبالمطالبة بالحق في الوظيفة والعمل والتعامل معهم بشفافية وافساح المجال امامهم للتعبير عن آرائهم، مضيفا أن عليهم دور في الا ينساقوا الي ما يثار من شائعات تستهدف النيل من استقرار الوطن وتقدمه.

كما استعرض الدكتور أحمد حماد الامين المساعد للحزب بالمحافظة، التطور التاريخي للتجربة الحزبية في مصر من بدايتها حتى الان موضحا خصائص كل مرحلة مظهرا دور حزب مستقبل وطن في دعم ومساندة الدولة المصرية امام تحدياتها الداخلية والخارجية وتقديم الدعم الاجتماعي لفئات الشعب المصري بصدق واخلاص وهو ما انعكس على الاقبال الكثيف على الحزب من كل فئات المجتمع المصري.

واشاد الجميع بما دار في الصالون من حوار وما طرح فيه من افكار، وقد أعلن امين التدريب والتثقيف ان الصالون الثقافي سيعقد بصفة دورية في الاسبوع الاول من كل شهر موجها الدعوة للجميع بالحضور في كل الفاعليات التي تشملها خطة التدريب والتثقيف بالحزب.
حالة الاحزاب بين الواقع والمأمول | صالون ثقافي برعاية مستقبل وطن
حالة الاحزاب بين الواقع والمأمول | صالون ثقافي برعاية مستقبل وطن
حالة الاحزاب بين الواقع والمأمول | صالون ثقافي برعاية مستقبل وطن
حالة الاحزاب بين الواقع والمأمول | صالون ثقافي برعاية مستقبل وطن
حالة الاحزاب بين الواقع والمأمول | صالون ثقافي برعاية مستقبل وطن
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