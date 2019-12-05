البرلمان العراقي يصوت بالإجماع على قانون مفوضية الانتخابات

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، بالإجماع، على قانون مفوضية الانتخابات.



ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، صوت البرلمان على قانون مفوضية الانتخابات وبعدها رفع جلسته إلى الأسبوع القادم.



وينص القانون الجديد على إحالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحالية للتقاعد، وتشكيل مفوضية جديدة.



كما ينص القانون المتكون من 27 فقرة، على أن أعضاء المفوضية من القضاة لا الأحزاب، كما هو معمول به حاليا، كما تضم أيضا أعضاء من مجلس القضاء في اقليم كردستان، وفقًا لوسائل إعلام عراقية.



وصوت المجلس ايضا على مقترح رئاسة المجلس بإرسال أسماء أعضاء المفوضية الذين تم اختيارهم إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليهم وإصدار مرسوم جمهوري خلال ١٥ يومًا فقط.



جدير بالذكر، أن المجلس عقد، مساء اليوم الخميس، جلسته الحادية والعشرون من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي، حيث تضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على قانون المفوضية فقط.