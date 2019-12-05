ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرلمان العراقي يصوت بالإجماع على قانون مفوضية الانتخابات

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:33 م
البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
Advertisements
شيماء مصطفى
صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، بالإجماع، على قانون مفوضية الانتخابات.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، صوت البرلمان على قانون مفوضية الانتخابات وبعدها رفع جلسته إلى الأسبوع القادم.

وينص القانون الجديد على إحالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحالية للتقاعد، وتشكيل مفوضية جديدة.

كما ينص القانون المتكون من 27 فقرة، على أن أعضاء المفوضية من القضاة لا الأحزاب، كما هو معمول به حاليا، كما تضم أيضا أعضاء من مجلس القضاء في اقليم كردستان، وفقًا لوسائل إعلام عراقية.

وصوت المجلس ايضا على مقترح رئاسة المجلس بإرسال أسماء أعضاء المفوضية الذين تم اختيارهم إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليهم وإصدار مرسوم جمهوري خلال ١٥ يومًا فقط.

جدير بالذكر، أن المجلس عقد، مساء اليوم الخميس، جلسته الحادية والعشرون من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي، حيث تضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على قانون المفوضية فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئاسة العراقية تعلن الانتهاء من مشروع قانون الانتخابات الجديد

برنامج عمل البرلمان اليوم.. تصويت على استمرار قانون تنظيم إجراءات الطعن

البرلمان العراقي يصوت على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع

التفاصيل الكاملة للجلسة الطارئة لمجلس الوزراء العراقي

البرلمان العراقي يؤجل جلسة مناقشة قانون الانتخابات إلى إشعار آخر

ترشيحاتنا

إخلاء سبيل عامل عاشر تلميذة وحملت منه سفاحا بكفر شكر.. والمتهم: كل حاجة برضاها

هل القرض لفتح مشروع حرام .. الإفتاء تجيب | فيديو

لأول مرة منذ حادثة بورسعيد.. لاعب الأهلي السابق يعلن عودته للملاعب

بسبب خالد النبوي.. هجوم شرس على غادة عبد الرازق بعد إثارتها للجدل

الفاتنة الجميلة .. شيري عادل بإطلالة أنثوية تبهر الجمهور

بسبب الكاتشب.. زبونة تهدد العاملين في مطعم وجبات سريعة شهير بـ مسدس

AdvertisementS

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على قطر بـ خليجى 24

تفاصيل قصة ميرنا وعمها بـ كفر عبد الله عزيزة.. خاف لتفضحه فقتلها.. طعنها 14 طعنة ورجع نام في شقته.. مباحث منيا القمح بالشرقية تكشف لغز الجريمة

هتك عرض وفيديو فاضح.. القصة الكاملة لـ جوهرة وصديقها

فيفا يكشف بالخطأ فضيحة الرشوة في مونديال قطر.. تفاصيل

المتحدث العسكرى: سقوط مقاتلة أثناء التدريب والطيار قفز بالمظلة

عودة الإعلامي اسامة كمال لـ القاهرة والناس | بكري يكشف مصير الإبراشي والديهي

مصدر: حمدى النقاز يتراجع ويرغب فى العودة إلى الزمالك

عاجل.. الزمالك ينقل مباراته أمام أول أغسطس من استاد الأهلي

بسبب خالد النبوي.. هجوم شرس على غادة عبد الرازق بعد إثارتها للجدل

استاد الأهلي.. الكاف يحسم مكان استضافة مباراة الزمالك وبطل أنجولا

كل حاجة برضاها.. طفلة تحمل سِفاحا من عامل بالقليوبية .. وعقد عرفي يقلب موازين القضية

لغز محير.. هل رفض محمد صلاح المشاركة مع ليفربول في جولة دعم المثليين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيس بوك يفضح عملية احتيال نفذتها سيدة للحصول على إعانات مالية.. صور

بعد وفاة والدهم.. بالكاجول أول ظهور لـ أبناء طلعت زكريا

بإطلالة غير متوقعة .. وفاء الكيلاني بعدسات تغير ملامحها