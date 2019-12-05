إبراهيموفيتش يسخر من رونالدو ويقلل منه على غرار فان دايك

سخر زلاتان إبراهيموفيتش النجم السويدي، من نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو وقال إنه لا يعرف لاعب يسمى رونالدو سوى الظاهرة البرازيلية.



وعند سؤال إبراهيموفيتش من قبل صحيفة GQ عن المنافسة مع رونالدو في الدوري الإيطالي في حال عودة زلاتان إلى الكالتشيو أجاب: "رونالدو الحقيقي هو البرازيلي لكن من تتحدثون عنه ليس موهبة فطرية وإنما آلة من العمل والجهد".



وتابع: "لقد وقّع مع فريق حقق الدوري الإيطالي عدة مرات على التوالي والذهاب هناك ليس تحديًا على الإطلاق، لو أراد التحدي لكان ذهب إلى يوفنتوس وهو في دوري الدرجة الثانية وليس في الظروف الحالية".



ومن المقرر أن ينتهي عقد إبرا مع لوس أنجلوس بنهاية ديسمبر المقبل، حيث سيكون وقتها لاعبًا حرًا ويحق له الرحيل إلى أي نادٍ آخر.



وارتبط اسم إبراهيموفيتش في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى كبار أندية الدوري الإيطالي، عبر بوابتي إي سي ميلان ونابولي.



وكان الهولندي فيرجيل فان دايك، سخر من غياب رونالدو، حين أجاب عن سؤال الصحفيين بشأن غياب منافس قوي مثل رونالدو، بقوله: "وهل كان رونالدو منافسًا من الأساس".