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ساحة رأي

إبراهيم رضوان يكتب : تنويعات سكندرية

ابراهيم البحراوي

ابراهيم البحراوي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:57 ص

* كنت أنوي أن أخصص مقالي كاملا عن مكتبة الإسكندرية ، ولكني لم أجدها تستحق ، فالمكتبة القديمة كانت منارة إشعاع ، والمكتبة الحديثة " مجرد سبوبة " ، سبوبة وأكل عيش لكل من يدخلها ويمر من جانبها ، تحدثت الي د. مصطفى الفقي مدير المكتبة ، قلت له إضرب لي موعدا لمناقشة أمر المكتبة ، فقال لي تعال إجلس مع الموظفين ، فرفضت ، معنى ذلك أن الأمر أصبح بيدي الموظفين ، فلا علماء ولا آدباء ولا مفكرين يخرجون منها أو يدخلون اليها، الموظفون يتحكمون في كل شئ ، حتى في "كشوف البركة" التي كانت تخرج لأسماء بعينها تمنحهم "الشهرية "،هذا هو حال المكتبة حاليا ، ونحن مقبلون على معرض الكتاب سيكون نفس السيناريو المكرر ، نفس الوجوه ، لا شخصيات كبيرة ، ولا مبادرات تعطيك املا في الغد ، المكتبة أصبحت مثل أي دائرة حكومية أخرى ، مثقلة بالموظفين الذين يلهثون لقبض المعلوم حتى ولو حملوا القاب المثقفين ..

* عميدة كلية الآداء بالأسكندرية د. غادة موسى ، سيدة واثقة من نفسها ، تشعرك بأنها من الزمن الجميل ، حيث الحزم بفن وإتقان ، وإتخذا القرار الجاد وقت الحاجة ، حدث هذا عندما إتخذت قرارا بنسف حمامات الكلية جميعها والبدء في تجديدها ، وقف ضدها من وقف ، ولكن التاريخ سينصفها ، لأنها أول من أتخذ هذا القرار منذ نشأة الكلية في القرن الماضي ، يجب أن ندعم هذه السيدة ونقف بجوارها ، وما أحوجنا الي مثلها في كل امورنا ، ما أحوجنا الي قرار صادم يحول حياتنا الي أفضل وأحسن .. برافو سيادة العميدة ، واصلي نسف القديم ، طلابنا أحوج ما يكونوا الي الجديد ..

* المنطقة الشمالية العسكرية بالأسكندرية أشرفت على تنظيم حفل زواج جماعي لعدد من الفتيات والشباب الأكثر إحتياجا ، كان حفلا رائعا جميلا ، يؤكد أصالة القوات المسلحة ، وانها ليست فقط للدفاع عن الوطن ، ولكن لإسعاد الناس أيضا بما تقدمه من مبادرات إجتماعية وإنسانية ، حضر الحفل اللواء أركان حرب خالد شوقي قائد المنطقة الشمالية ،وقائد القوات البحرية الفريق احمد خالد ، ونسق الحفل العميد محمد بدر مساعد قائد المنطقة الشمالية ، والذي بذل مجهودا كبيرا في رسم البسمات على وجوه الحاضرين .. شكرا لكم بما فعلتموه هكذا عودتمونا ..

* مجلس إدارة كلية النصر للبنات بالأسكندرية يقدم مبادرات رائعة لحل مشاكل الكلية ، ولكننا نطلب منه المزيد ، نطلب منه الإنتباه الي مسار العملية التعليمية ، وكف يد اولياء الأمور في التدخل ، نطلب منه الإهتمام وخاصة بقسم ig الإهتمام بدروس التقوية بعد اليوم الدراسي ، وإستغلال أجهزة النسخ الموجودة في المدرسة في تصوير أوراق past papers والكتب التي يقررها المدرسون ويتم بيعها للطالبات بمئات الجنيهات ، الناس خلاص زهقت من كثرة الدفع ، نحتاج التي تعليم حقيقي وليس شكلي ، نحتاج الي أن تعود الكلية الي سابق عهدها خاصة مع وجود نخبة في مجلس الإدارة ، نحتاج من سحر زيدان عميدة الكلية مزيد من الإهتمام بالطالبات ، نحتاج الي بصمات تعليمية حقيقية من السيدة هدى مطاوع مديرة قسم ig ، وهذا ما نقلته لوزير التعليم عندما قابلته ..

* محافظ الإسكندرية الجديد محمد الشريف ، هل الغربال الجديد له شدة ، أم سيواصل بنفس الزخم حتى تعود الإسكندرية عروسا ، صحيح انه هدد وتوعد جميع المخالفين ، ولكن ماذا بشأن الزحام في وسط المدينة ، ماذا بشأن سوق الجمعه في غرب الإسكندرية ، ماذا بشأن المباول القديمة المغقلة والتي تحولت الي أوكار .. ننتظر لنرى ..

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