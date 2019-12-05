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رياضة

إقالة مدرب إيفرتون ماركو سيلفا بعد خماسية ليفربول

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:45 م
صدى البلد
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أحمد هاني
قرر نادى إيفرتون الإنجليزى، إقالة ماركو سيلفا المدير الفنى للفريق بسبب سوء نتائج الفريق خلال الجولات الماضية من الدوري الإنجليزي وآخرها الخسارة المدوية من إيفرتون.

أكدت شبكة قنوات "بي بي سي" الرياضية، أن نادي إيفرتون الإنجليزي، أقال مدربه ماركو سيلفا، وحتى الآن لم يصدر إيفرتون أي بيان رسمي بعد بشأن إقالة المدرب.

وحقق فريق ليفربول الإنجليزي أمس فوزا كبيرا على ضيفه إيفرتون بنتيجة 5-2 في ديربي "الميرساسيد"

جدير بالذكر أن إيفرتون يحتل المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري، في موسم تتراجع فيه النتائج بشكل أكبر، رغم الدعم الجيد الذي قدمته الإدارة لسيلفا في الصيف، بإبرام عدة صفقات.

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