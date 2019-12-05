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رياضة

شاهد | فرحة هستيرية لـ لاعبى السعودية بعد سحق قطر بـ خليجى 24

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:46 م
عمرو الحلواني
دخل لاعبو المنتخب السعودى الأول لكرة القدم فى فرحة هستيرية بعد الفوز على قطر بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم فى إطار لقاءات نصف نهائى كأس خليجى 24.

سجل عبد الله الحمدان هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب السعودية في شباك قطر فى الدقيقة 28 بعد تألق لاعبي الأخضر الذين استطاعوا السيطرة على مجريات الأمور فى منطقة وسط الملعب.

وقال عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، تعليقا على فوز الأخضر ووصوله لنهائي خليجي 24: "الحمد لله، مبروك لوطننا الغالي، مبروك للأخضر ونجومه".

وخاض منتخب السعودية المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فواز القرني

الدفاع: ياسر الشهراني، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام

الوسط: عبد الله عطيف، عبد الإله المالكي، محمد كنو، نواف العابد

الهجوم: فراس البريكان، عبد الله الحمدان


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