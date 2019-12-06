برلمانية تطالب بإطلاق حملة "مصر جميلة"



طالبت النائبة سحر عتمان ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بإطلاق حملة "مصر جميلة" ، بحيث يساهم فيها كل المصريين لمدة أسبوع أو شهر، بحيث تترجم هذه الحملة السلوكيات السليمة للحفاظ على النظافة العامة فى مصر.



وأكد عتمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القمامة موجودة فى كل المحافظات ، ولكنها تعتبر ثروة قومية ، مشيرة إلى ضرورة أن يتم التعامل معها بشكل أفضل من خلال فرزها واستخدامها الإستخدام الأمثل.



كما أوضحت عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن إعادة تدوير القمامة يساهم فى دخول عدد من الصناعات ، الأمر الذى يوفر فرص عمل وأيدى عاملة فى هذه الصناعات.



كما طالبت بضرورة وجود خطة عاجلة من الحكومة للتخلص الامن من القمامة ، والعمل على إعادة تدويرها ، بهدف الإستفادة منها ، بدلا من تسبب فى حدوث تلوث بيئى.

