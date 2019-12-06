ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تطالب بإطلاق حملة "مصر جميلة"

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
النائبة سحر عتمان
النائبة سحر عتمان ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى

طالبت النائبة سحر عتمان ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بإطلاق حملة "مصر جميلة" ، بحيث يساهم فيها كل المصريين لمدة أسبوع أو شهر، بحيث تترجم هذه الحملة السلوكيات السليمة للحفاظ على النظافة العامة فى مصر.

وأكد عتمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القمامة موجودة فى كل المحافظات ، ولكنها تعتبر ثروة قومية ، مشيرة إلى ضرورة أن يتم التعامل معها بشكل أفضل من خلال فرزها واستخدامها الإستخدام الأمثل.

كما أوضحت عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن إعادة تدوير القمامة يساهم فى دخول عدد من الصناعات ، الأمر الذى يوفر فرص عمل وأيدى عاملة فى هذه الصناعات.

كما طالبت بضرورة وجود خطة عاجلة من الحكومة للتخلص الامن من القمامة ، والعمل على إعادة تدويرها ، بهدف الإستفادة منها ، بدلا من تسبب فى حدوث تلوث بيئى.
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. رد فعل هنا الزاهد وشقيقتها في تحدي «العلبة دي فيها ايه»

هاشتاج #الأهلي يتصدر تويتر بعد تغيير مسمى إستاد السلام

الأعلى للإعلام يخاطب قناة TEN حول أسباب إغلاقها

موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 6/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

بالأسود الحرير.. منة فضالي تتألق عبر انستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل ثلاجة الموتى.. قاتل يرقد إلى جانب ضحيته بعد أسبوع فقط من الجريمة في السعودية

بالأسود الحرير.. منة فضالي تتألق عبر انستجرام

موزة سعرها 2 مليون جنيه.. تثير ضجة حول العالم| تفاصيل القصة