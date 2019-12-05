توفر فرص عمل| رضا لاشين: مبادرات الحكومة والمركزي تدفع قطاعي الصناعة والعقارات للأمام

قال الدكتور رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية إن المبادرات التمويلية التى طرحتها الحكومة والبنك المركزي بقيمة 181 مليار جنيه، ستعمل على تنشيط الصناعة وتنشيط القطاع العقارى ودعم المصانع المتعثرة زيادة وضخ المزيد من السيولة النقدية فى شرايين الاقتصاد المختلفة.



وأضاف أن مبادرة الـ 100مليار جنيه سيستفيد منها 96 ألف منشأة صناعية بفائدة متناقصة 10% لتمويل رأس المال العامل وشراء السلع الاستثمارية وستستفيد كافة المصانع المصرية التى تقوم بتصدير إنتاجها وأيضا المصانع التى تقوم بتصنيع منتج محلى بديل للمستورد مما سيعود بزيادة الحركة على كافة الأسواق وزيادة الاستثمارات فى تلك المصانع وذلك تزامنا مع المبادرة الثانية بقيمة 31 مليار جنيه لدعم المصانع المتعثرة والتي سيستفيد منها عدد 5184 مصنعا عليهم ديون متراكمة بقيمة 12 مليار جنيه.



وأوضح أن شرط استفادة تلك المصانع من تلك المبادرة بسداد 50% من مديونيتها والتي تمثل نسبة كبيرة في الوقت الراهن والتى تحتاج فيه تلك المصانع لتلك السيولة حتى تنهض من عثرتها وتعيد تشغيل خطوط إنتاجها.



وتابع أن المبادرة الثالثة والتى يطرحها البنك المركزى بإجمالى تمويل قدره 50 مليار جنيه كتمويل عقاري بفائدة 10% لتمويل شراء الوحدات العقارية على آجال سداد حتى 20 عاما والتي تخص الأفراد والأسر متوسطي الدخول والذى يعمل على تنشيط السوق العقاري وزيادة مبيعات الوحدات السكنية التى وصل عددها 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة وبالتالي زيادة الإنفاق على تشطيب تلك الوحدات ما ينعكس على تشغيل قطاعات كبيرة ومهن من السوق العقاري كان فيها ركود مثل الدهانات والسيراميك والالمونتال والنجارة والحدادة وخلافه.