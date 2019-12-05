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رياضة

أخبار نادي الزمالك اليوم.. الإدارة تفاضل بين ملعبين للتعاقد بحق انتفاع 25 عاما.. وكارتيرون يكشف خطة تخطي بطل أنجولا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:44 م
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادى الزمالك ومن أبرزها ما يلي .

فتح حجز تذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس عبر تذكرتي .. اعرف الاسعار

بدأ فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي والتي تأتي في الجولة الثانيه من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال إفريقيا ،والمقرر اقامتها السبت المقبل على ملعب ستاد السلام في حضور ١٥ الف مشجع، من خلال موقع الحجز الاكترونى الخاص بشركة تذكرتى.

مدرب أول أغسطس: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك

أكد البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني لفريق أول أغسطس أن الفريق جاء لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الثانية بعدما تعادل فريقه مع زيسكو في الجولة الأولى وخسر الزمالك أمام مازيمبي.

الأمن يستقر على 15 ألف مشجع لـ مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي

أسفر الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك وأول أغسطس عن الموافقة على زيادة أعداد حضور الجماهير إلى 15 ألف مشجع في اللقاء.

مصدر: حمدى النقاز يتراجع ويرغب فى العودة إلى الزمالك

شهدت الساعات الماضية تطورات في ملف التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك بعد فسخ تعاقده مع النادي بشكل رسمي عقب مباراة مازيمبي الكونغولي الأخيرة والتي انتهت بفوز بطل الكونغو بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يفاضل بين ملعبين للتعاقد مع أحدهما بحق انتفاع 25 عاما

يفاضل مسؤولو نادي الزمالك بين ملعبين للتعاقد معه بحق انتفاع لمدة 25 عاما، واللعب عليه في جميع مبارياته.

كارتيرون يكشف استعدادات الزمالك لمواجهة أول أغسطس الأنجولي

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر استعدادات الفريق لمباراة أول أغسطس الأنجولي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الظهور الأول لـ كارتيرون.. تقسيمة قوية في نهاية مران الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تقسيمة قوية في نهاية المران الذي أقيم بملعب النادي اليوم.

نزلة برد تبعد عمر السعيد عن مران الزمالك

حصل عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية، اليوم، بعد شعوره بنزلة برد.

الزمالك يعاني من التخبط... رضا عبدالعال يستنكر التعاقد مع كارتيرون

أبدي رضا عبدالعال، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، استنكاره من قرار مجلس إدارة الزمالك بإسناد مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول لـ باتريس كارتيرون مدرب الأهلي السابق.

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