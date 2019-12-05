أخبار نادي الزمالك اليوم.. الإدارة تفاضل بين ملعبين للتعاقد بحق انتفاع 25 عاما.. وكارتيرون يكشف خطة تخطي بطل أنجولا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادى الزمالك ومن أبرزها ما يلي .بدأ فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي والتي تأتي في الجولة الثانيه من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال إفريقيا ،والمقرر اقامتها السبت المقبل على ملعب ستاد السلام في حضور ١٥ الف مشجع، من خلال موقع الحجز الاكترونى الخاص بشركة تذكرتى.أكد البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني لفريق أول أغسطس أن الفريق جاء لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الثانية بعدما تعادل فريقه مع زيسكو في الجولة الأولى وخسر الزمالك أمام مازيمبي.أسفر الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك وأول أغسطس عن الموافقة على زيادة أعداد حضور الجماهير إلى 15 ألف مشجع في اللقاء.شهدت الساعات الماضية تطورات في ملف التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك بعد فسخ تعاقده مع النادي بشكل رسمي عقب مباراة مازيمبي الكونغولي الأخيرة والتي انتهت بفوز بطل الكونغو بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.يفاضل مسؤولو نادي الزمالك بين ملعبين للتعاقد معه بحق انتفاع لمدة 25 عاما، واللعب عليه في جميع مبارياته.كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر استعدادات الفريق لمباراة أول أغسطس الأنجولي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تقسيمة قوية في نهاية المران الذي أقيم بملعب النادي اليوم.حصل عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية، اليوم، بعد شعوره بنزلة برد.أبدي رضا عبدالعال، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، استنكاره من قرار مجلس إدارة الزمالك بإسناد مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول لـ باتريس كارتيرون مدرب الأهلي السابق.