مش هغني.. سوسن بدر تنشر صورة لها من داخل الاستديو

نشرت الفنانة سوسن بدر عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها من داخل أحد الاستديوهات.



وعلقت على الصورة قائلة: "متخافوش مش هغني" .



من ناحية أخرى تواصل سوسن تصوير مسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، من إنتاج سينرجى، ومكون من 45 حلقة، ويشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى.



كما تشارك الفنان سوسن بدر خلال الفترة القادمة ، فى كل من فيلم "مش انا " ، مع الفنان تامر حسنى وحلا شيحا ، بالإضافة الى مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعه " ، والذى تقوم ببطولته منه شلبى.