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توك شو

مواطنون ضد الغلاء يطالب الجميع بالعمل من أجل مصر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:51 م
عمال مصر
عمال مصر
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توك شو
قال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن مصر تحتاج لإنتاج، موضحًا أن الجميع مطالب بالعمل وعدم الجلوس على القهاوي.

وأضاف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « مصر وناسها» المذاع على قناة الصحة والجمال، تقديم الإعلامية هنا عبد الفتاح، أن مصر ستكون أهم بلد بالدنيا فى العالم إذا عمل الجميع.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بعمل مشروعات كثيرة، ومصر أصبحت فى تقدم كبير، وأن البنية التحتية أصبحت فى مستوى رائع، والجميع يصل للصحراء فى وقت قصير جدًا.

وأكد، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن موانئ مصر تم تطويرها، لاستيعاب السفن التي تأتي من أى مكان بالعالم.

وقال إن غدًا أفضل، والجميع يشعر الآن بما تم خلال السنوات الأخيرة من مشروعات.
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