منصة Spotify: عمرو دياب الأكثر استماعا فى مصر

أعلنت منصة الموسيقي العالمية Spotify في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن ملخص أبرز الفنانين والالبومات والأغاني وقوائم الموسيقى على المنصة، وهي إحصائية يتم الإعلان عنها سنويًا، وكشفت أن النجم عمرو دياب هو الأكثر إستماعا فى مصر لعام 2019.



وقد احتفلت في الشهر الماضي بمسيرة عمرو دياب الفنية وتأثيره العالمي من خلال لوحة إعلانية في ميدان التايمز سكوير الشهير، واليوم أصبح أيقونة البوب رسميًا الفنان الأكثر استماعًا على Spotify في مصر.



وكشف ملخص 2019 أيضًا أن Billie Eilish, Post Malone ، كايروكي و Imagine Dragons، هم الفنانين الخمسة الأكثر استماعًا أيضًا.



كما أن هذه ليست المرة الأولي التي يحصل فيها كايروكي على ترتيب متقدم في لائحة Spotify، وخلقت فرقة الروك إشادة عالية في مصر بعد أن أعادوا صنع أغنية كوكب الشرق، أم كلثوم الشهيرة " كان لك معايا " والتي أصبحت من أكثر الأغاني استماعًا على المنصة في الصيف.



وكانت أكثر الأغاني استماعًا لهذا العام في مصر هي أغنية “Señorita” لكلًا من Shawn Mendes و Camila Cabello ويليها أغنية "bad guy" للمغنية Billie Eilish، وحصلت أغنية "Without Me" للمغنية Halsey على المركز الثالث وحصلت أغنية "كان لك معايا" لفرقة كايروكي علي المركز الرابع في قائمة الأكثر إستماعًا ولذلك لهذا العام، وجاء في المركز الخامس في ملخص 2019 أغنية محمد



الفنانين الأكثر استماعًا في مصر:

1. عمرو دياب

2. Billie Eilish

3. Post Malone

4. كايروكي

5. Imagine Dragons

6. محمد حماقي

7. XXXTENTACION

8. Eminem

9. BTS

10. Marshmello



