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رياضة

جلال: سعيد بأداء الثنائي أيمن ندا وأحمد عادل والمرحلة المقبلة تستلزم جاهزية جميع اللاعبين

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:13 ص
أحمد عادل “ميسي
أحمد عادل “ميسي
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محمد الغزاوى - نور عادل
أعرب الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهر به الثنائي أيمن ندا وأحمد عادل “ميسي” خلال مباراة اليوم

وأضاف جلال أن الثنائي قد ظهرا بمستوى طيب للغاية خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق قبل سفره الى موريتانيا لملاقاة نواذيبو بالكونفيدرالية

وأكد أنه ما زال لديهما الكثير والكثير ، وأشار الكابتن ايهاب جلال أن المرحلة المقبلة تستلزم جاهزية جميع اللاعبين خاصةً في ظل ضغط المباريات.

وعن استعدادات الفريق للمباراة المقبلة أمام اينوجو رينجرز النيجيري أكد الكابتن ايهاب جلال أن الفريق سيتوجه الى الاسكندرية صباح غدًا

وأوضح أنه شاهد العديد من المباريات لفريق رينجرز وخاصة مباراته الأخيرة أمام بيراميدز التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف

وقال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري إن نتيجة تلك المباراة خادعة بشكل كبير خاصةً في ظل طرد أحد لاعبي الفريق النيجيري خلال الشوط الأول.

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