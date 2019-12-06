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توك شو

بلاش جواز.. شقيقات هنا الزاهد يكشفن سبب بكائهن الشديد يوم الفرح.. فيديو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:06 ص
هنا الزاهد وشقيقتها
هنا الزاهد وشقيقتها
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هاني حسين
قالت الفنانة هنا الزاهد، إن عائلتها عائلة عاطفية بشكل كبير وتبكي بسبب أي شيء، مضيفة:" شقيقتي نور كانت تبكي بشكل هيستيري قبل واثناء وبعد الفرح".

ومن جانبها قالت فرح الزاهد، شقيقة هنا في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" شقيقتي نور كانت بتعيط في كتب الكتاب وكانت بتعيط بشكل كبير جدا والناس كلها بتضحك، وكانت بتقول لهنا في كتب الكتاب متوفقيش يا هنا على الجواز".

وكشفت نور الزاهد، سبب بكائها الهستيري في يوم زفاف شقيقتها هنا على الفنان احمد فهمي.

وقالت نور الزاهد:" لم أتخيل أن يتزوج إحدى شقيقاتي وتسيب البيت وتأثرت بشكل كبير، وقبل كتب الكتاب كنت بقول لهنا بلاش الجواز وعلى الرغم من إني أحب احمد فهمي جدا".

واكملت نور الزاهد:" قبل كتب الكتاب دخلت لهنا وقلت لها ممكن تلغى الفرح يومها عادي جدا وبلاش تتجوزي".
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