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اقتصاد

الرقابة على الصادرات: 4 قطاعات تصديرية حققت نموا ملموسا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:34 ص
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
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ولاء عبد الكريم
قال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن 4 قطاعات تصديرية حققت نموًا ملموسًا خلال الـ10 شهر الأولى من العام الجاري تضمنت صادرات قطاع الصناعات الغذائية حيث سجلت نحو 2 مليار و877 مليون دولار مقابل 2 مليار و597 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 محققة زيادة نسبتها 11% كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية مليار و 994 مليون دولار مقارنة بمليار و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 محققة زيادة نسبتها 9% كما سجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة مليار و408 مليون دولار مقابل مليار و309 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 بزيادة نسبتها 8% كما سجل الصناعات الهندسية 2 مليار و52 مليون دولار مقابل 2 مليار دولار بزيادة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

واشار جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد لافتًا إلى أن هناك 5 قطاعات شهدت وارداتها إنخفاضًا ملموسًا تضمنت قطاع مواد البناء الذى إنخفضت وارداته بنسبة 16% حيث سجلت 8 مليار و 589 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليار و 249 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وحققت واردات المنتجات الجلدية نسبة انخفاض بلغت 9% حيث سجلت 160 مليون مقارنة بـ 176 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى، وسجلت واردات منتجات الأثاث نسبة انخفاض بلغت 7% حيث سجلت مليار 385 مليون دولار مقارنة بـنحو مليار و493 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

واضاف ان واردات قطاع الملابس الجاهزة حققت نسبة انخفاض بلغت 7% وسجلت 452 مليون دولار مقابل 483 مليون دولار وحققت واردات قطاع الطباعة والتغليف نسبة إنخفاض بلغت 6% حيث سجلت مليار و450 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و542 مليون دولار.

وقال جابر ان هناك 6 دول استحوذت أسواقها على 49.6% من إجمالي الصادرات المصرية شملت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و827 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و621 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و435 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و367 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و87 مليون دولار وبريطانيا بقيمة 853 مليون دولار.

وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصرى أشار جابر الي ان هناك 6 دول استحوذت على نسبة.46.4% من إجمالي الواردات المصرية من الخارج شملت الصين بقيمة 9 مليار و927 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة 4 مليار و149 مليون دولار وايطاليا بقيمة 3 مليار و538 مليون دولار وألمانيا بقيمة 3 مليار و449 مليون دولار وروسيا بقيمة 2 مليار و918 مليون دولار وتركيا بقيمة 2 مليار و548 مليون دولار.
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