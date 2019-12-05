مدرب النجوم: عانينا من ظروف قبل لقاء بيراميدز لم تحدث لفريق بالعالم.. فيديو

قال رمضان السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم، إن اتحاد الكرة أجبرهم على اللعب أمام بيراميدز في كأس مصر، بعد 48 ساعة من اللعب في دوري الدرجة الثانية.



وأضاف السيد عقب الخسارة أمام النجوم بنتيجة 6-1 في كأس مصر فى تصريحات تليفزيونية: "ما حدث معنا لا مثيل له في أي مكان في العالم، لعبنا يومي الثلاثاء ثم الخميس، بالرغم من أننا النادي الوحيد الذي تعاون مع منتخب الشباب وسمحنا لمهاجم الفريق باللعب في بطولة شمال إفريقيا."



وتابع: "طلبنا فقط من اتحاد الكرة أن يؤجل لنا المباراة لمدة 24 ساعة للحصول على قسط من الراحة لكنهم رفضوا."



وأردف: "فريقي أبطال لأنهم لعبوا أمام أحد أكبر فرق الدوري الممتاز، وسجلنا هدف التقدم في المباراة، ثم انهار الفريق بعد ذلك."



وفاز بيراميدز على النجوم في دور ال32 من كأس مصر ليواجهةَ الفائز من الإسماعيلي والإعلاميين في دور الـ16 من المسابقة.