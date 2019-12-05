ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب النجوم: عانينا من ظروف قبل لقاء بيراميدز لم تحدث لفريق بالعالم.. فيديو

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:08 م
رمضان السيد
رمضان السيد
Advertisements
محمد رشاد
قال رمضان السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم، إن اتحاد الكرة أجبرهم على اللعب أمام بيراميدز في كأس مصر، بعد 48 ساعة من اللعب في دوري الدرجة الثانية.

وأضاف السيد عقب الخسارة أمام النجوم بنتيجة 6-1 في كأس مصر فى تصريحات تليفزيونية: "ما حدث معنا لا مثيل له في أي مكان في العالم، لعبنا يومي الثلاثاء ثم الخميس، بالرغم من أننا النادي الوحيد الذي تعاون مع منتخب الشباب وسمحنا لمهاجم الفريق باللعب في بطولة شمال إفريقيا."

وتابع: "طلبنا فقط من اتحاد الكرة أن يؤجل لنا المباراة لمدة 24 ساعة للحصول على قسط من الراحة لكنهم رفضوا."

وأردف: "فريقي أبطال لأنهم لعبوا أمام أحد أكبر فرق الدوري الممتاز، وسجلنا هدف التقدم في المباراة، ثم انهار الفريق بعد ذلك."

وفاز بيراميدز على النجوم في دور ال32 من كأس مصر ليواجهةَ الفائز من الإسماعيلي والإعلاميين في دور الـ16 من المسابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احتمالية مواجهة منتخب مصر ..مدرب جنوب إفريقيا يكشف أسباب الفوز على كوت ديفوار

النجم الساحلي يكشف سبب رفض الكاف تأجيل مباراة الأهلي.. فيديو

إصابة عبدالله السعيد.. بيراميدز في أزمة كبيرة والمنتخب حائر في توفير البديل.. تفاصيل

معسكر الفريق بالمغرب.. بيراميدز يتعادل سلبياً مع الوداد ودياً

الإنتاج الحربي يسحق الاتحاد الليبي بـ 6 أهداف وديا

اتحاد الكرة يستعين بـ عنصر نسائي في تحكيم مواجهة بيراميدز والنجوم بـ كأس مصر

ترشيحاتنا

بيان جديد من تذكرتي بشأن مباراة الزمالك وأول أغسطس بـ أبطال إفريقيا

49 كيلو.. هنا الزاهد تكشف سبب فقدانها لـ الوزن مؤخرا.. فيديو

غاب أهل الفن.. عمرو موسى ومحمد مختار وعواطف سراج الدين يقدمون واجب العزاء فى محمد خيري.. صور

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية

أخبار نادي الزمالك اليوم.. الإدارة تفاضل بين ملعبين للتعاقد بحق انتفاع 25 عاما.. وكارتيرون يكشف خطة تخطي بطل أنجولا

17 سنة على معالي الوزير.. فادية عبد الغنى رفضته بسبب مشهد وممثلة وافقت بسبب أحمد زكى

AdvertisementS

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على قطر بـ خليجى 24

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

مصدر: حمدى النقاز يتراجع ويرغب فى العودة إلى الزمالك

استاد الأهلي.. الكاف يحسم مكان استضافة مباراة الزمالك وبطل أنجولا

لغز محير.. هل رفض محمد صلاح المشاركة مع ليفربول في جولة دعم المثليين؟

الزمالك يفاضل بين ملعبين للتعاقد مع أحدهما بحق انتفاع 25 عاما

تعرف على قائمة الأهلي النارية لمواجهة الهلال السوداني

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس.. الكاف يوافق على قيد نجم الدفاع قبل لقاء الهلال

أخبار نادي الزمالك اليوم.. الإدارة تفاضل بين ملعبين للتعاقد بحق انتفاع 25 عاما.. وكارتيرون يكشف خطة تخطي بطل أنجولا

الأهلي يكشف موقف المدينة الرياضية بعد التعاقد مع استاد السلام

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرد على أكاذيب النقاز.. الأهلي يقترب من ضم أفريقي قوي..صلاح يتصدر قائمة ليفربول في مونديال الأندية

مدرب قطر يكشف كواليس السقوط أمام السعودية في خليجى 24

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحم حمير ولاكلاب.. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

فيس بوك يفضح عملية احتيال نفذتها سيدة للحصول على إعانات مالية.. صور

بعد وفاة والدهم.. بالكاجول أول ظهور لـ أبناء طلعت زكريا