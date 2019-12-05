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محافظات

الضمير مات | صاحب محل دواجن يحقنها بالمياه لزيادة وزنها بـ كفر الشيخ

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:16 م
صاحب محل دواجن يحقنها
صاحب محل دواجن يحقنها بالمياه لزيادة وزنها بـ كفر الشيخ
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محمود زيدان
وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات التفتيش والرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والمرور على الأسواق.

أشرف على هذه الحملات اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، وبمشاركة مديرية التموين، والطب البيطري، والشئون الصحية والبيئة، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد صاحب محل بيع دواجن بسوق ميت علوان بمدينة كفر الشيخ، لقيامه بحقن 18 كيلو فراخ بالمياه لزيادة وزنها.

وضبط رجال التموين جهاز "البزامة" المستخدم في الحقن وتحرير محضر رقم 822 لسنة 2019م، جنح أمن دولة طوارئ قسم أول كفر الشيخ ، وجار اتخاذ جميع الإجراءات حيال المخالف والتحفظ علي المضبوطات.
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